Саміт НАТО у США має на меті забезпечити військову підтримку Україні. Близько 40 мільярдів доларів фінансової допомоги. Звучить суттєво, але чи допоможе це в разі затяжної війни, пояснила німецька експертка з питань безпеки Клаудія Майор, пише zdf.de.

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«Це приблизно така ж сума, яка була мобілізована за останні роки, тому це не є покращенням. Це, безумовно, позитивний сигнал. Але союзники можуть вирахувати вже надану підтримку… Перш за все цього недостатньо для того, щоб поставити Україну в позицію переваги. Зрештою НАТО може вирішувати лише те, з чим усі можуть погодитися. І це, очевидно, було все, що було можливим», — вважає експертка.

Щодо того, чи може Україна сподіватися на запрошення до переговорів про вступ до НАТО, то тут, додала вона, відповідь негативна.

«Про це не було домовлено. Безумовно, було б важливим сигналом для Києва і москви, якби союзники змогли домовитися про реальний крок до вступу, особливо в умовах драматичної ситуації в Україні. Це загрожує створити враження, що це занадто делікатне і, можливо, недостатньо серйозне питання для союзників. Російські агресори тероризують народ України ракетними та безпілотними атаками. Українці дедалі більше відчайдушно потребують зброї від своїх партнерів по НАТО. Війна колись закінчиться переговорами. Питання в тому, як тоді виглядатиме військова ситуація. У минулому лінії припинення вогню часто ставали новими кордонами. Від припинення вогню до миру — довгий шлях. Мир у найкращому розумінні означає, що причини подолані й наступної війни можна уникнути. Але, за всіма свідченнями з москви, цілі російської війни не змінилися. москва, як і раніше, хоче зміни керівництва в Києві під гаслом „денацифікації“. росія продовжує атакувати цивільні об'єкти, щоб розбомбити Україну і перетворити її на руїну. Це не було б миром», — підсумувала Клаудія Майор.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що Єнс Столтенберг зізнався, коли Україна буде в НАТО.

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