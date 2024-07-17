Не лякайтеся гучних звуків: у другій половині дня до Києва повернеться гроза

Останній день небувалої спеки в Києві завершиться грозовим дощем. Про це попередили у Київській міській військовій адміністрації.

Згідно з повідомленням, у другій половині дня 17 липня у столиці очікуються грози, місцями град, шквали вітру 15−20 метрів на секунду.

І рівень небезпечності.

ВІДЕО ДНЯ

У зв'язку з цим киянам радять не лякатися звуків грому і, зважаючи на сильний вітер, дотримуватися безпекових правил:

не залишайте транспортні засоби під деревами, рекламними щитами, стовпами електромереж;

щільно закривайте вікна, двері, горища у будинках;

приберіть з балконів та лоджій предмети, що не закріплені та можуть впасти на вулицю.

Також відзначимо, що у передмісті столиці може бути гучно і через роботу саперів, які нині знешкоджують вибухонебезпечні предмети у Вишгородському районі Київської області. Про це теж поінформували у КМВА.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що подібні саперні роботи можуть бути досить небезпечними для оточуючих, якщо до їх проведення долучають так званих «сірих саперів». Однак попит на їхні послуги нині лише зростає.

РЕКЛАМА

135

Читайте нас у Facebook