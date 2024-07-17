Не лякайтеся гучних звуків: у другій половині дня до Києва повернеться гроза
Останній день небувалої спеки в Києві завершиться грозовим дощем. Про це попередили у Київській міській військовій адміністрації.
Згідно з повідомленням, у другій половині дня 17 липня у столиці очікуються грози, місцями град, шквали вітру 15−20 метрів на секунду.
І рівень небезпечності.
У зв'язку з цим киянам радять не лякатися звуків грому і, зважаючи на сильний вітер, дотримуватися безпекових правил:
- не залишайте транспортні засоби під деревами, рекламними щитами, стовпами електромереж;
- щільно закривайте вікна, двері, горища у будинках;
- приберіть з балконів та лоджій предмети, що не закріплені та можуть впасти на вулицю.
Також відзначимо, що у передмісті столиці може бути гучно і через роботу саперів, які нині знешкоджують вибухонебезпечні предмети у Вишгородському районі Київської області. Про це теж поінформували у КМВА.
Нагадаємо, що подібні саперні роботи можуть бути досить небезпечними для оточуючих, якщо до їх проведення долучають так званих «сірих саперів». Однак попит на їхні послуги нині лише зростає.135
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