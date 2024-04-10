В Україні зростає ринок «тіньових саперів»: чим небезпечне це явище

Вторгнення росії перетворило Україну на найбільш заміновану країну світу. На Херсонщині та Харківщині російські солдати залишили мінні поля, коли відступали. Крім того, що вони встановлювали міни для захисту своїх позицій, вони використовували їх, щоб знищити українське сільське господарство. Сільське господарство є основою економіки України: у 2021 році експорт сільськогосподарської продукції становив $ 27,7 млрд, або понад 40% від загального обсягу експорту. Але з лютого 2022 року 7,5% сільськогосподарських угідь України не використовуються, згідно з даними NASA, пише The Economist.

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Є й людські жертви: 170 фермерів загинули, що становить майже 20% смертей цивільного населення від наземних мін або боєприпасів, що не розірвалися, каже полковник Євген Зубаревський, начальник відділу статистики Управління протимінної діяльності Міністерства оборони України.

На початку російського вторгнення в Україні, окрім армії та органів державної влади, лише чотири організації були уповноважені проводити операції з розмінування. Сьогодні ця цифра становить 29, і ще 19 перебувають у процесі отримання необхідних ліцензій. Але сапери все ще перевантажені.

Належне очищення є складним і дорогим процесом: команди починають з опитування місцевих жителів і пошуку підказок, таких як воронки, які можуть свідчити про наявність мін або снарядів, що не розірвалися, перш ніж занурюватися в роботу з обладнанням для виявлення мін і захисним спорядженням.

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Самостійне розмінування найбільш поширене на малих фермах. Віктор Шеремета, колишній заступник міністра сільського господарства, а нині голова Асоціації фермерів та приватних землевласників України, вважає, що це зробила приблизно десята частина з 10 000 її членів. Знайшовши міни за допомогою металошукачів або довгих щупів, більшість з них повідомляють про це владу. Але дехто підриває міни самостійно — кидаючи предмети або використовуючи катки на передній частині тракторів, укріплених бронею з металобрухту. Це, звичайно, дуже небезпечно.

З'явився також чорний ринок розмінування. Ці «тіньові сапери» пропонують низькі ціни, наймаючи робітників за невелику зарплатню і не страхуючи їх. Хоча багато таких саперів є колишніми бойовими інженерами, їм часто бракує досвіду роботи з новітніми мінами.

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Зазвичай «тіньових саперів» наймають у місцях, де російські війська пройшли швидко, не залишивши щільних мінних полів. Вони також більш поширені в межах 20 км від лінії фронту.

Робота «тіньових саперів» небезпечно неякісна, що ставить під загрозу їх самих та їхніх клієнтів. Погані процедури ускладнюють виявлення і знешкодження мін. Приблизно половина всіх фермерів, які загинули від мін, були на полях, де відбувалося імпровізоване розмінування, каже український чиновник з безпеки, йдеться у статті.

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Зараз, коли більшість полів відтанули після минулої зими, імпровізоване розмінування, без сумніву, набирає обертів. Через зростання кількості жертв українська поліція усвідомила небезпеку «тіньового» розмінування. Раніше правоохоронці зазвичай реагували лише після нещасного випадку — тепер вони розслідують діяльність «тіньових саперів» на випередження. Розпочалася боротьба з цим явищем.

Раніше повідомлялося, що тільки на розмінування Миколаївщини 20 тисячам саперів потрібно 5 років.

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