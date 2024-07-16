Небувала спека протримається в Україні ще добу, потім прийдуть «рятівні» плюс 30: у яких регіонах та як зміниться погода

В Україну, де останнім часом панує рекордна спека, прийде прохолода. Про це повідомила відома синоптикиня Наталія Діденко.

«Схоже, антициклон, який тривалий час стаціонував над Україною і блокував таким чином просунення вглиб континенту вологих і свіжіших повітряних мас із Атлантики, нарешті потроху руйнується. Оскільки це масивне і масштабне утворення, то й руйнування потриває якийсь час. Проте тенденції вже очевидні. Ще завтра, 17-го липня, надзвичайна спека утримуватиметься над Україною, проте вже 18-го липня очікується зниження температури повітря на Житомирщині, Київщині та Чернігівщині. Впродовж 19−20 липня зона ослаблення спеки посунеться на південь, центр та схід України», — написала вона.

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За прогнозом Діденко, 17-го липня, у середу, в Україні втримається надзвичайна спека із температурою повітря +34+39, місцями +40 градусів і вище. Лише в західних областях буде легше, +30+34 градуси. Сьогодні локальні грозові дощі передбачаються у західних областях України, а ввечері у середу опади ймовірні на півночі та в центральних областях (окрім Полтавщини та Дніпропетровщини) — неоднорідні та місцями.

«У Києві 17-го липня буде дуже спекотно, +35+37 градусів. Переважно сухо, хіба що ввечері місцями пройде короткочасний дощ з грозою. 18-го липня у столиці почне потроху „з'їжджати“ вниз температура повітря, десь до +30+32, а 19-го липня до +28+30 градусів. Не забувайте, що й нічна температура повітря буде поступово знижуватися, тому вечорами, вночі та вранці заходитиме повітря, яке буде значно життєдіяльнішим) Нагадую, що завтра (17 липня. — Авт.) фактично найспекотніший день літа, далі, як вже не вистьобуватиметься атмосфера, все одно, як на мене, це — пік. Звичайно, ще буде спека і сильна спека, проте вже такі люті естреми, як вночі +28, а вдень за +40 ми, схоже, подолали», — написала Діденко.

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Як писали «ФАКТИ», фахівці дали кілька простих порад, як врятуватися в пекельну спеку.

Фото: https://ua.depositphotos.com/

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