Не блекаут, але дуже серйозно: в «Енергоатомі» попередили про збільшення тривалості відключень світла

Найближчими днями відключення електроенергії стануть більш тривалими, оскільки «Енергоатом» виведе в ремонт ще один енергоблок-тисячник на атомній електростанції.

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Про це повідомили в пресслужбі оператора.



В компанії також зазначили, що у липні дефіцит генерації в енергосистемі може збільшитися. Одночасно там заспокоїли споживачів, що поточний графік ремонтів дозволить восени максимально скоротити тривалість вимушених відключень електроенергії.

Також в компанії підкреслили, що проводять планові ремонти енергоблоків на АЕС із випередженням графіка.

Як відомо, цього року ремонти проводять на восьми енергоблоках Рівненської, Південноукраїнської та Хмельницької АЕС. На Запорізькій АЕС планово-попереджувальні ремонти з моменту її окупації не проводяться.

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«В останні місяці „Енергоатом“ вже завершив ремонти трьох енергоблоків потужністю 2420 МВт. Завдяки цілодобовій роботі атомників, загальна тривалість ремонтів вже зменшена на 22,3 доби від запланованого. В результаті АЕС виробили додаткові 171,84 млн кВт електроенергії, скоротивши тривалість відключень у червні», — прокоментував голова «Енергоатому» Петро Котін.

Зазначимо, що відключення електроенергії є наслідком низки комбінованих цілеспрямованих атак росії на українську енергосистему. Так, з кінця березня 2024 року до початку червня російські нападники знищили понад 9ГВт потужностей української енергосистеми.

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Тож наразі ситуація залишається напруженою — через дефіцит потужностей енергетики вдаються до аварійних і стабілізаційних відключень споживачів, водночас закликаючи їх до максимальної економії електроенергії.

Фото rv.gov.ua/

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