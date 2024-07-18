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Події

А в кавунах — миш'як: понад десяток окупантів загинули внаслідок отруєння у Маріуполі, — росЗМІ

13:36 18 липня 2024
Кавун

Російські паблики повідомляють про чергове отруєння загарбників в окупованому Маріуполі.

ТГ-канал «Кремлівська табакерка» стверджує, що минулого тижня російських військових почастували кавунами — від отруєння миш'яком померло 12 окупантів, ще четверо потрапили до лікарні.

Нібито «чоловік азійської зовнішності» та «жінка слов'янської зовнішності» пригостили військових, висловивши їм подяку «за захист». Джерела, на які посилається ресурс, стверджують, що отруйників могли найняти «ворожі диверсанти», яких шукають.

Також повідомляється, що з початку травня було кілька «інцидентів», коли військові гинули від отрути, вогнепальних та ножових поранень — їх не афішували. Загалом з початку травня за загадкових обставин у Маріуполі загинули ще семеро окупантів.

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Раніше цей ресурс стверджував, що у Вовчанську Харківської області під час удару ЗСУ загинуло понад 40 російських військових, які «з незрозумілих причин були зібрані у будівлі» та «які готувалися наступати».

Фото Pixabay

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