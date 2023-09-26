Російські паблики, які раніше повідомляли про те, що в окупованому Маріуполі знаходять загарбників, які були вбиті невідомими, цього разу пишуть про велику кількість отруєних військових ЗС росії.

Так, «Кремлевская табакерка» стверджує, що 14 росіян було отруєно серйозною отрутою. З посиланням на «представника МВС «ДНР» канал зазначає, що така отрута найчастіше потрапляє в організм через їжу або напої, але може вбити людину і через простий дотик до поверхні, на яку її нанесено. Особливо, якщо на руці є подряпини або ранки.

Раніше канал повідомляв, що тиждень тому 11 військових у віці від 23 до 42 років у Маріуполі померли від раптової зупинки серця. Розтин показав, що проблеми з серцем були лише у трьох із них, причому серйозні — тільки в одного.

За час, що минув, до них додалося ще троє окупантів, у тому числі один офіцер.

«Військовий помер не від загадкової хвороби, як думали раніше. В його організмі було знайдено сильну отруту, яка викликає швидку зупинку серця, а невдовзі після смерті сліди отрути виявити вже не можна», — стверджувало їхнє джерело, заявляючи, що назва отрути відома, але цю інформацію поки що не розкривають, посилаючись на «таємницю слідства» «. Співрозмовник каналу стверджує, що «така отрута може бути лише у розпорядженні спецслужб».

Тим часом мер тимчасово окупованого рашистами Мелітополя Іван Федоров повідомляє, що загарбники на ВОТ продовжують «самоліквідовуватися»: «Сили оборони знищують гарматне м'ясо на Запорізькому напрямку, а окупанти полегшують роботу нашим військовим. У Лугівці Пологівського району знайдені застреленими двоє росіян. „Хто це зробив“, з`ясовує окупаційна поліція. А в тимчасово окупованому Мелітополі за нез'ясованих обставин помер один з керівників поліції рашистів. Силовика знайшли повішеним. Ефесбе» якось перестала довіряти рашистським воїнам — влаштовують обшуки в будинкаї, де мешкали росвійськові. Чекаєм на продовження, окупанти. Не зупиняйтеся".

На початку вересня повідомлялося про ліквідацію п'яти окупантів, яких знайшли на одному з пляжів Маріуполя. Їх спочатку напоїли до втрати свідомості, потім утопили в морі, а далі тіла витягли на пісок та поклали у ряд.

Фото Pixabay

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