«Не втрачаючи жодного дня дарма»: стало відомо, скільки Монатік заробив за виступ на весіллі на озері Комо

Популярний співак Дмитро Монатік повернувся з великого благодійного туру по США, Канаді та Європі. Один з виступів Дмитра відбувся на приватному заході на озері Комо в Італії. За нього співак піддався критиці, бо виступ на весіллі української пари, яке обійшлося, за деякими оцінками, у мільйон євро, пройшло на віллі, яка нібито належить росіянам.

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Представники артиста повідомили, що виступ проходив у його вихідний день і не завадив його туру. Після закінчення великих гастролей сам Дмитро Монатік на своїй сторінці у соціальній мережі виклав звіт про кошти, які йому вдалося назбирати.

«Не втрачаючи жодного дня дарма, я консолідував всі свої зусилля, аби зібрати якомога більше коштів нашим захисникам та захисницям! — написав Дмитро. — Таким чином, під час цього виїзду команди в тур по США та Канаді, а також виступів у Європі, нам вдалося зібрати 90 500 доларів (79 500 доларів і 10 000 євро).

Звітую більш детально: концерти у США та Канаді принесли нам 59 500 доларів. Також завдяки виступу на приватному заході я додав ще 20 000 доларів. Ще 10 000 євро приніс нам виступ на Кіпрі!"

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Монатік додав, що кожним своїм виступом музиканти несли просвітницьку місію, розповідали про страшні події, що відбуваються з нашими полоненими. Артист повідомив, що наприкінці місяця поїде зустрітися з нашими захисниками та захисницями, щоб передати все, що буде закуплено.

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У коментарях під дописом Дмитру знову нагадали про виступ на Комо.

«И на Комо заскочили», — написав підписник.

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«Так, — відповів Монатік. — Тут вказано про приватні заходи».

«Пишаюсь тобою, коханий, продовжуй робити свою справу і тим самим людям дарувати щастя і везти кошти не з країни, а в Україну, — підтримала Дмитра дружина. — 95 000 $ це величезні кошти на допомогу!!!»

Раніше Дмитро Монатик випустив кліп, знятий популярною голлівудською продюсеркою.

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