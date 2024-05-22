Таню Муіньо поставила Монатіка перед судом присяжних

Дмитро Монатік, якого нещодавно посеред Києва затри мали представники ТЦК, потішив шанувальників новою роботою. Він випустив новий кліп «А що?», в якому підняв тему суспільного осуду та хейту.

ВІДЕО ДНЯ

За сюжетом, артист постає перед судом присяжних, які спочатку йому аплодують, а потім засуджують і хочуть розлучити з коханою. Проте герой не піддається і каже присяжним: «А що? Якщо нам так хочеться?».

Режисеркою кліпу стала Таню Муіньо, з якою Дмитро працює вже дуже давно. Це вже їхня 20 спільна робота.



«Нехай ця пісня твою душу пестить, як Чорне море береги Одеси. Ваш MONATIK», — коротко прокоментував роботу артист.

Монатік не лише випускає нові кліпи, а й бере участь у благодійних зборах. Він об'єднався з гуртом «ТНМК», репером OTOY, виконавцями Мішею Правильним та Богданом Купером, аби зібрати для військових 4 млн грн.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, Таню Муіньо є найвідомішою українською кліпмейкеркою, яка працює зі світовими зірками. Вона ж поставила символічний номер для Alyona Alyona & Jerry Heil на «Євробаченні».

Фото: instagram.com/monatik_official

РЕКЛАМА

332

Читайте нас у Facebook