Ваша косметика може зіпсуватися у спеку: корисні поради щодо зберігання

Спека згубна для косметики, тому не дивуйтеся, якщо через деякий час ви виявите, що запах блиску для губ або помади змінився не на краще. Абсолютно для всієї косметики оптимальне місце зберігання — прохолодне і темне, куди не проникають прямі сонячні промені. Температура зберігання косметики переважно — від +10 до +25 градусів. Вона вказана на упаковці.

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У принципі теоретично всі це знають. А практично це правило часто ігнорується.

А ви впевнені, що ваша туш для вій, тональний крем і помада не забуті вами на підвіконні або на столику на балконі? Якщо так, приберіть їх звідти негайно.

Також не варто носити помаду безпосередньо в сумці, яка теж швидко нагрівається на сонці. Виділіть для косметики спеціальну косметичку або навіть дві.

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Пам'ятайте, що користуватися зіпсованою косметикою не тільки неприємно, а й небезпечно.

Ще одне важливе правило: після користування обов'язково закривайте тюбик або баночку з кремом. Таким чином, ви даєте їм шанс прослужити вам довше.

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Раніше ми писали, як зрозуміти, що улюблені парфуми зіпсувалися.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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