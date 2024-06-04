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Час виливати Dior: як зрозуміти, що улюблені парфуми зіпсувалися

18:13 4 червня 2024
Парфум

Якщо, приміром, медикаменти, термін придатності яких закінчився, підлягають утилізації, то в б'юті індустрії все не так суворо, зокрема, з парфумами. Втім, варто зауважити, що з іншою продукцією, наприклад, декоративною косметикою чи засобами для догляду, все ж варто брати до уваги терміни пригодності.

А от з парфумами, як стверджує medicalanswers.com.ua, терміни найчастіше є умовністю, необхідною для продажу їх у магазинах. Позбуватися їх варто лише тоді, коли парфуми стали пахнути кислим або їхній аромат став різкішим, нагадує згірклу олію. Це — найважливіша ознака того, що флакончик час викинути у смітник.

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Інши фактори, як, наприклад, зміна кольору рідини у флаконі або випадання осаду — допустимі. Ба більше, красиві непрозорі флакони для парфумів саме для того і створені. Часто це не просто маркетингове рішення, а й спосіб приховати зміну відтінку самих парфу. Адже перед запуском у масове виробництво аромат проходить безліч тестів і загалом сучасні аромати «живуть» не менше 3−5 років.

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Аби продовжити термін життя улюбленого аромату варто пам'ятати, що флакони потрібно зберігати в закритому прохолодному місці — шафа для цієї мети відмінно підійде. Не можна тримати парфуми у ванній кімнаті, на підвіконні або під прямими сонячними променями. В такому випадку вони зіпсуються ще до закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Матеріал «Губна помада в холодильнику та улюблені парфуми у шафі: корисні лайфхаки для красунь» читайте на нашому сайті.

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Фото Pixabay

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