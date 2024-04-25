Губна помада в холодильнику та улюблені парфуми у шафі: корисні лайфхаки для красунь

Фахівці дали поради жінкам, як збільшити термін використання косметичних засобів. Якщо у вашому косметичному арсеналі є помади, якими ви користуєтеся нечасто, поставте їх у холодильник. Але пам’ятайте, що тоді це місце має стати постійним для їх зберігання. Також важливо не забувати, що багато помад складаються з олійних або воскових основ і, якщо зберігати такі засоби за низької температури занадто довго, вони почнуть покриватися потом, що негативно позначиться на терміні придатності, пише WOMAN LIFE.

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Залежно від компонентів, що містяться у складі парфумерної або туалетної води, термін їх використання відрізняється, проте експерти сходяться на думці, що зберігати такі вироби найкраще у затемнених місцях. Під впливом сонячного світла хімічні елементи, що містяться у парфумі, вступають у реакції, скорочуючи його термін придатності. Ідеальним місцем, де найкраще зберігати аромат, стане скринька, шафа або ящик комода.

Також не варто зберігати доглядові косметичні засоби для обличчя і тіла у ванній кімнаті. За таких умов часто змінюється температура і завжди підвищена вологість, через що косметика відчуває «стрес», змінюючи свою консистенцію. Це означає, що скорочується термін її придатності. Не стосується це засобів для очищення — шампунів, кондиціонерів, гелів, мила, скрабів, і ін., тому що їх склад і пляшечки розроблені з урахуванням зберігання у ванній.

Також фахівці дали поради на випадок, якщо засохла улюблена туш. Безумовно, для такого випадку варто мати запасний варіант засобу, однак якщо його під рукою не виявилося, то відновити засохлу туш допоможуть гаряча вода і рицинова олія. Для цього опустіть тюбик туші у гарячу воду і капніть у нього кілька крапель олії. Засохла текстура ненадовго стане рідкою і дасть можливість завершити макіяж.

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Якщо ви захотіли підкорегувати покриття на нігтях, але раптово виявили, що улюблений лак загус, висох або втратив колір до закінчення терміну придатності, ця порада для вас! Додайте у флакон трохи розчинника (рідини для зняття лаку) і гарненько потрусіть. Лак знову стане рідким і буде розподілятися рівномірно. Але такий спосіб «реанімації» зовсім не гарантує тривалу «носку» — за кілька днів він, найімовірніше, почне відколюватися, зате короткочасний ефект точно забезпечений!

Бажаючи надати вашим губам об’єм і чіткий контур, ви напевно неодноразово вдавалися до допомоги олівця для губ, але після чергового нанесення звернули увагу, що олівець ліг нерівно або зовсім зламався? Просто покладіть олівець у холодильник на кілька годин. Це, по-перше, зробить його трохи жорсткішим, а по-друге, полегшить процес його заточування. Але не зловживайте даним методом, тому що за умови постійного зберігання олівця у холодильнику він стане занадто твердим, а це означає, що буде незручним у використанні.

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