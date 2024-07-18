Суд відправив Червінського під цілодобовий домашній арешт

Запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у справі про хабарництво обрали ексрозвіднику Роману Червінському, якого напередодні випустили під заставу у розмірі 9 млн гривень у справі щодо обстрілу аеродрому «Канатове». Слухання проходило у Шевченківському райсуді Києва.

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Адвокати заявили, що подаватимуть апеляцію, інформує Суспільне.

П’ятий президент Петро Порошенко, який напередодні вніс заставу за Червінського у іншій справі, також прийшов на сьогоднішнє засідання суду. Він подав заяву, що має на меті взяти Червінського на поруки.

Окрім Порошенка, взяти Червінського на поруки були готові народні депутатки від «Європейської Солідарності» Ірина Геращенко та Вікторія Сюмар, а також колишній політвʼязень Володимир Балух.

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Прокурори просили для Червінського цілодобовий домашній арешт.

«Ризики, які не існували до моменту виходу з-під варти Романа Червінського, вони на цей час існують», — сказав прокурор.

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Захист просив обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання, а не цілодобового домашнього арешту.

Адвокати аргументували це тим, що Червінський має пройти медогляд, крім того, він є діючим військовим.

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«І щоразу звертатись за дозволом до прокурора — це нонсенс», — заявила сторона захисту.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно журналістка Зоя Казанжи нагадала про гучні операції, в яких брав участь розвідник Роман Червінський, та його заяви про витік інформації з президентського оточення.

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