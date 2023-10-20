«Нехай сидить в клітці. А то знову, не дай Бог, почне здійснювати ефективні операції»: журналістка про справу розвідника Червінського

Журналістка Зоя Казанжи нагадала про гучні операції, в яких брав участь розвідник Роман Червінський, та його заяви про витік інформації з президентського оточення.

«А пам’ятаєте Цемаха? Колишнього проросійського бойовика, колишнього радянського військового? У 2014 році він був «командиром» роти протиповітряної оборони «ДНР» у місті Сніжне, звідки було збито Boeing 777 сумнозвісного рейсу МН 17, — пише на своїй сторінці у соцмережах Зоя Казанжи. — Розслідувачі з Bellingcat повідомляли, що саме Цемах виставляв «БУК» на позицію, з якої було збито Boeing.

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За цим цінним свідком почали полювання наші спецпризначенці. І таки вони дістали Цемаха. Дорогою ціною.

Смертельних поранень зазнав старший сержант 74-го розвідувального батальйону Олександр Колодяжний, а також втратив ногу солдат Дмитро Гержан. Вони виходили з окупованої території в районі Мар'їнки і там зачепили протипіхотні міни.

Про те затримання та доставку Цемаха на нашу територію можна знімати бойовик.

Коли іноземним партнерам України, які брали участь у розслідуванні справи МН17, було повідомлено про завершення спецоперації, то вони спочатку навіть не повірили такому успіху.

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Ця операція готувалася силами контррозвідки СБУ впродовж 2 років — затримання і вивезення здійснювали також агенти, попередньо завербовані в росії громадяни України. Різні джерела згодом також повідомили, що в операції із затримання Цемаха брала участь і військова розвідка України.

Доставили Цемаха в Київ 28 червня 2019 року. А вже наступного дня Шевченківський районний суд міста Києва арештував його на два місяці.

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Прокуратура Нідерландів дуже зраділа — Цемах був важливим свідком у справі збиття Боїнга. Вони вважали, що покази Цемаха в суді в Нідерландах можуть підвищити легітимність слідства.

Станом на вересень 2019 року він був єдиним доступним свідком, безпосередньо причетним до бойових дій на місці та в час збиття літака, міг мати інформацію і про конкретні події, і про ланцюжок командування. Як заявив згодом сам Цемах, слідчі Австрії та Нідерландів пропонували йому громадянство Голландії та участь у програмі захисту свідків в обмін на свідчення.

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Але 5 вересня Цемаха відпустили з-під арешту. Не дивлячись на те, що за 2 дні до того, 3 вересня, суд продовжував арешт Цемаха. Знаєте чому звільнили? Задовольнили клопотання адвоката Цемаха. Думаєте, одягли електронний браслет? Ні. Поклали на нього особисті зобов’язання — з’являтися за викликом до суду.

Прокуратура вимагала залишити Цемаха під арештом, заявляючи, що він може втекти. Представник прокуратури Олег Пересада сказав, що тепер Цемах буде «достатньо складнодоступний для міжнародної спільної слідчої групи».

А далі почалось цікаве. Президент росії путін, від початку переговорів з президентом України Зеленським щодо обміну полоненими, наполягав на передачі Цемаха. 7 вересня 2019 року Цемах був переданий в росію в рамках обміну полоненими у форматі «35 на 35». Хоча Нідерланди просили НЕ ВИДАВАТИ.

Ну, а далі все класично.

11 вересня депутат Європарламенту від Нідерландів Каті Пірі повідомила, що Нідерланди перекваліфікували Володимира Цемаха, якого раніше вважали ключовим свідком у справі про знищення малайзійського літака MH17, у підозрювані. Згодом уряд Нідерландів звернувся до прокуратури рф з проханням сприяти в пошуках Цемаха, щоб голландські могли його допитати.

Цемах повернувся в той час вже в ОРДЛО і сказав, що готовий свідчити, але виключно в Донецьку. Треба нідерландцям, то нехай їдуть до нього.

Ну і вишенька на нашому тортику: 3 грудня 2019 року СБУ оголосила Цемаха в розшук.

І ще одна вишенька. Керівником операції з вивезення важливого свідка з окупованої території був Роман Червінський. Сама операція була загублена.

«Передача Цемаха була ультиматумом путіна Зеленському», — сказав Червінський привселюдно, в телевізійному ефірі.

Друга гучна спецоперація, до якої був долучений Червінський — «Авеню», або, як її ще називають, «Вагнергейт»: СБУ і ГУР влітку 2020 року виманили до Мінська 33 найманців групи «Вагнер». Однак в останній момент «вагнерівців» у Білорусі викрили та заарештували, а згодом видали до росії. Пізніше Червінський допустив, що провал операції стався через витік інформації з Офісу президента, натякаючи на те, що в ОП сидять «кроти».

Те, що з Червінським розправляться, не викликало сумнівів. Дочекалися війни.

21 квітня СБУ за погодженням із Офісом генпрокурора оголосила Роману Червінському підозру за статтею «перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень». За версією слідства, самовільні дії Червінського призвели до ракетного обстрілу російськими силами аеродрому Канатове у Кіровоградській області 23 липня 2022 року.

Як виявилося, з початком повномасштабної війни офіцер Роман Червінський повернувся до роботи, він був у керівництві військової частини Сил спецоперацій ЗСУ. Зараз Червінський затриманий і утримується під вартою вже 1 рік і 2 місяці.

Змінюються судді, справа розвалюється, доказова база розсипається, свідки дають покази, які заганяють слідство і прокурорів в глухий кут.

Але основна ціль досягнута — важливий спеціаліст нейтралізований. Нехай сидить в клітці. А то знову, не дай Бог, почне здійснювати ефективні операції".

Фото з соцмереж

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