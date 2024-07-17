Попри внесену заставу розвідника Червінського утримували за гратами дві доби: що відбувається

Розвідник Роман Червінський, якого мали випустити під чималу заставу, внесену 16 липня п’ятим президентом України Петром Порошенком, досі перебуває в слідчому ізоляторі.

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Як повідомили адвокати розвідника, протягом дня були різного роду затримки: «Не могли отримати підтвердження, що зайшли кошти застави, не могли з самого ранку отримати рахунок, на який кошти треба було перераховувати, не могли визначитися, що далі робити, а потім все закрилося, бо робочий день скінчився».

Адвокат Костянтин Глоба назвав це «саботажем зі сторони суду та СІЗО». На його думку, 16 липня робилося все для того, щоб виграти час і підготувати нові підстави для затримання полковника Червінського.

У «Європейський солідарності» справу розвідника називають «політично вмотивованою».

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«Ми всі зраділи — герой-розвідник Роман Червінський нарешті має право вийти на волю. Суд припинив майже півторарічне знущання та призначив суму застави для його звільнення. Щоб не гаяти ні секунди, зранку ми з Мариною переказали 9 000 000 гривень на рахунок суду власних коштів. Наголошую, жодних дотацій від будь-кого в мій фонд не надходить. Банкова знову бреше своїми телеграм-каналами в російському стилі «славянского мальчика».

«Романа мали відпустити з-під варти. Але цього не сталось — він так і не зустрівся з родиною та друзями. Про яке верховенство права та справедливість може йти мова?!» — прокоментував ситуацію Петро Порошенко.

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Політик звернувся до влади з вимогою.

«Негайно звільніть Героя Червінського, як цього вимагають закон та справедливість!», — закликав Порошенко.

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У середу, 17 липня, до адвокатів розвідника доєдналися народні депутати, які привезли всі документи щодо надходження застави. Зокрема, депутатка Софія Федина у коментарі «Еспресо» заявила, що знаходиться під Кропивницьким апеляційним судом.

«Привезли оригінали платіжок у достатній кількості оригінальних екземплярів. У нас є доручення на вручення цих платіжок. Сподіваємося, що правосуддя переможе. Ми віддамо документи, які перевірять у казначействі й оформлять можливість, щоб Роман якнайшвидше вийшов із СІЗО, а ми поїдемо його забирати», — повідомила Федина.

За її словами, є інформація, що можуть пробувати вручити додаткові звинувачення, щоб не відпустити з-під варти Романа Червінського. Проте кореспондент «Суспільного» в Кропивницькому повідомив, що 17 липня Червінський вийшов з СІЗО.

Нагадаємо, Роман Червінський — офіцер Сил спецоперацій і колишній співробітник Головного управління розвідки. Його звинувачують у перевищенні службових повноважень під час спроби викрадення російського військового літака. Обвинувачення стверджує, що внаслідок його дій рф завдала ракетного удару по аеродрому «Канатове» у Кіровоградській області в липні 2022 року.

Сам Роман Червінський справу проти себе називає політичним замовленням. Вважає це помстою через оприлюднення у 2021 році інформації про зраду на рівні Офісу президента й зриву спецоперації щодо російських найманців приватної військової компанії «Вагнер». Звинувачення проти нього вважає сфальсифікованими. Каже — спецоперацію було погоджено.

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