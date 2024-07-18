Росія, яка втрачає у війні в Україні рекордну кількість своїх військових, розконсервувала зброю, накопичену за радянських часів, але до 70% старих танків виявилися небоєздатними. Військові аналітики зазначають, що вони навіть «не зрушили з місця».

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Про це пише The Economist.

За оцінками більшості розвідок, за перші два роки повномасштабної війни росія втратила близько 3000 танків та 5000 інших бронемашин.

«Широко розрекламований російський наступ на Харків на півночі, який розпочався у травні, провалився. Його просування в інших місцях вздовж лінії фронту, особливо на Донбасі, було стратегічно незначним і досягнуто лише величезною ціною. Питання зараз полягає не так у тому, чи зможе Україна продовжувати боротьбу, як у тому, як довго Росія зможе підтримувати свій нинішній темп операцій», — зазначає видання.

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Журналісти підкреслюють, що росія може продовжувати знаходити ще 25 тисяч солдатів щомісяця, щоб підтримувати чисельність на фронті близько 470 тисяч. Крім того, у рф стрімко зростає виробництво ракет для ударів по українській інфраструктурі.

За даними сайту Oryx, доказано знищення 3235 російських танків, але передбачається, що реальна цифра значно вища.

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У путінської армії найбільша проблема виникає з танками та бойовими машинами піхоти, які мають вирішальне значення для будь-яких масштабних наступальних операцій. Попри те, що в лютому цього року росія могла мати близько 3200 танків на складах, аналітик IISS Майкл Джерстад зазначив, що до 70% з них «не зрушили з місця з початку війни».

Більшість танків Т-72 зберігаються без прикриття з початку 1990-х років і, ймовірно, перебувають у дуже поганому стані.

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Експерти вважають, що за нинішніх темпів зношування російські танки і бойові машини піхоти, що знаходяться на зберіганні, досягнуть «критичної точки виснаження» до другої половини 2025 року.

Тому якщо ситуація не зміниться, то до кінця 2024 року армії рф, ймовірно, доведеться змінити свою позицію на більш оборонну. Це може стати очевидним уже до кінця літа. Через це в путіна зацікавленість у тимчасовому припиненні вогню зростатиме, резюмує The Economist.

Разом з тим військові експерти і деякі політики вважають, що переговори з росією, про які зараз стали так часто говорити на вулиці та провладних кабінетах, неможливі. Росія до них ще не готова, вона має спочатку зазнати поразки.

Про це та інші аспекти російсько-української війни в ексклюзивному матеріалі «ФАКТІВ»: «США і Європа не дають можливості Україні перемогти»: Юрій Фельштинський про те, чому ми маємо або погодитися бути знищеними, або чинити опір".

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