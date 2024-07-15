Рекордні втрати росії у війні: британська розвідка про результати двох місяців боїв

За британськими оцінками, російські війська втратили понад 70 000 солдатів у своїй агресивній війні лише за останні два місяці. У травні щоденна кількість вбитих і поранених солдатів становила 1 262, у червні — в середньому 1 163, повідомило Міністерство оборони Великої Британії, посилаючись на дані розвідки.

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«Цілком ймовірно, що росія продовжуватиме втрачати понад 1000 солдатів щодня протягом наступних двох місяців, оскільки вона намагатиметься масованими атаками розгромити українські позиції. Збільшення кількості жертв відображає той факт, що росія відкрила новий фронт у Харківській області і зберігає таку ж інтенсивність атак на інших фронтах, — йдеться у повідомленні. — росія посилила тиск на фронті. Але ефективна українська оборона і брак російської підготовки обмежують здатність рф досягти тактичного успіху, незважаючи на спроби просунути лінію фронту далі».

Додамо, що нещодавно західна розвідка повідомляла, що за кількістю втрат травень став за кількістю втрат найгіршим місяцем для рф за всю війну. Тоді російські окупанти втрачали понад 1000 осіб щодня.

Раніше експерти ISW розповідали про зміну планів кремля щодо України.

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