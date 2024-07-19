Вперше в Києві демонструється легендарний «меч вікінга» і ще майже 300 древніх речей, врятованих від незаконного продажу завдяки Естонії

Нещодавно «ФАКТИ» писали про знайдений українськими вченими в одному з монастирів на Святій Горі Афон у Греції унікальний рукопис другої половини XVII — початку XVII століть. Тепер розкажемо про «меч вікінга», який був знайдений нелегальним чином (так званими чорними археологами) на Львівщині. Ця зброя датується кінцем Х першою половиною ХІ століття (тобто, їй вже приблизно 1000 років). Зважаючи на те, що вона виготовлена з заліза, то стан її збереженості фахівці оцінюють як доволі хороший. Не забезпечивши реставрацію та консервацію меча, торговці предметами старовини спробували нелегально вивезти унікальну знахідку за кордон і продати.

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«Язичники зазвичай ламали зброю перед тим, як покласти її в могилу разом з померлим. А цей меч цілий. Значить, людину ховали, певно, за християнським обрядом», - каже Федір Андрощук

Маршрут вони проклали через Естонію. На щастя, ця логістична операція провалилася: білоруська вантажівка, в якій перевозили «меч вікінга» затримали митники Естонії. Завдяки розслідуванню слідчих СБУ з Рівненської області українська сторона змогла довести, що унікальна зброя знайдена на території нашої країни. До того ж вони викрили міжнародне злочинне угрупування, яке спеціалізувалося на вивезенні за кордон історичних цінностей — на рахунку зловмисників було вивезення з України приблизно 1000 предметів старовини. Ця історія відбулася 10 років тому. Тодішній міністр культури України Євген Нищук навіть нагородив слідчих, які викрили це угруповання, Почесними грамотами Мінкультури.

Передача «меча вікінгів» українській стороні. Архівне фото 2016 року

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Естонська сторона передала Україні «меч вікінга» у 2016-му. Але в Києві його демонструють тільки зараз — на виставці «Від моря до моря. Merest mereni», яка 18 липня відкрилась в Національному музеї історії України. На ній, окрім «меча вікінга», показують ще майже 300 предметів старовини (в тому числі, з коштовних металів), які цього року були передані нашій країні Естонією: скіфські та римські прикраси з золота та срібла, оздоблення упряжі хазарських коней, стародавні монети, зокрема короля Норвегії та Данії Магнуса І Доброго, якого в дитинстві виховували при дворі Великого князя Київського Ярослава Мудрого. Ці, знайдені в Україні речі, намагалися нелегально вивезти через Естонію, але з цього нічого не вийшло. Тож артефакти було повернуто в Україну.

Древні золоті прикраси

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Про центральний експонат виставки — «меч вікінга» — «ФАКТАМ» розповів генеральний директор Національного музею історії України Федір Андрощук.

— За якими ознаками науковці визначили, що це саме меч вікінгів? — ставлю питання пану Андрощуку.

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— На руків’ї цього меча оригінальна орнаментика. Вона і деякі інші ознаки дають підстави говорити, що меч виготовили в Північній Європі, скоріш за все, на території сучасної Норвегії. Важливо підкреслити, що орнаменти, які маємо на руків’ї — це хрести. Тобто ця зброя була зроблена в часи, коли на півночі Європи вже почало поширюватися християнство. Також слід зауважити, що мечі в ті часи коштували дорого. Тому це була статусні речі, їх мали заможні високопоставлені воїни.

— Залізо, як правило, не переживає століття — перетворюється на іржу. На вашу думку, завдяки чому зберігся цей меч?

- Точного місця, де його знайшли у Львівській області, ми не знаємо, бо відшукали меч не науковці, а копачі (так звані, чорні археологи). Але той факт, що він був в доволі хорошому як для 1000-літнього меча стані, певно, свідчить — лежав у похованні. Тут слід зазначити, що язичники зазвичай ламали зброю перед тим, як покласти її у могилу разом з померлим воїном. А тут меч цілий. Значить, людину ховали, певно, не за язичницьким, а християнським обрядом.

«Меч вікінга» після реставрації

— Меч потребував реставрації?

- Безумовно. Копачі дістали його з землі вкритим іржою. В такому вигляді вони спробували вивезти знахідку на Захід. На щастя, їм це не вдалося. Коли він потрапив до рук музейників, перше, що було зроблено — проведена реставрація і консервація. Це була складна робота, яка забрала чимало часу. Її бездоганно виконав однин з найкращих українських реставраторів виробів з металу Віктор Голуб.

Після реставрації «меч вікінга» вирішили передати в музей міста Винники (знаходиться в підпорядкуванні Львівської міської територіальної громаді). В Києві він демонструється вперше.



Раніше «ФАКТИ» писали, що на території Києво-Печерської лаври знайшли скарб — удача посміхнулася фізику, який допомагав археологам.

На фото у заголовку генеральний директор Національного музею історії України Федір Андрощук розповідає «ФАКТАМ» про «меч вікінга»

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