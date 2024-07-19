Анджеліна Джолі хоче миру: що пропонує актриса колишньому чоловіку

Голлівудська знаменитість Анджеліна Джолі хоче закінчити судові суперечки з колишнім чоловіком Бредом Піттом і наполягає, щоб він забрав свій позов, з якого, за її словами, і почалася «тяганина» у судах.

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Про це повідомляє видання People.

Як відомо, 60-річний актор подав позов до суду на Джолі після того, як вона продала за 67 млн доларів свою частку в їхній спільній виноробні Chateau Miraval бізнесменові, який займається виробництвом алкоголю.

За словами Пітта, Анджеліна порушила їхню домовленість, Джолі ж стверджує, що вони ні про що не домовлялися.

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За словами адвокатів Джолі, Бред «намагався покарати і контролювати Анджеліну, вимагаючи нещодавно розширеної угоди про нерозголошення, щоб приховати свої особисті провини, а також образи на її адресу. Якщо Анджеліна знову попросить містера Пітта припинити розбирання і, нарешті, спрямувати їхню родину на шлях зцілення, а він не відкличе свій позов, у Анджеліни не залишиться іншого вибору, крім як отримати необхідні докази, щоб довести хибність його тверджень».

Ймовірно, йдеться про інцидент у літаку, який поклав край шлюбу пари. Тоді, за словами Джолі, Пітт підняв руку на неї і на одного з їхніх дітей, прийомного сина Меддокса.

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Як раніше повідомляли інсайдери, Пітт теж хоче налагодити стосунки з Анджеліною: через їхні розбірки він не може бачитися зі своїми дітьми.

«Ніколи Бред не уявляв цю багаторічну боротьбу і суперництво. Він готовий підняти руки вгору і здатися», — стверджувало джерело.

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За його словами, саме заради дітей Пітт і хотів відстояти виноробню.

«Виноробня Miraval була чимось, що діти могли від нього отримати і на чому могли б будувати своє життя, коли його не стане. Але якщо вони цього не хочуть, це не має сенсу», цитує видання слова джерела.

В якийсь момент Пітт навіть думав про те, як помститися Джолі й примусити колишню дружину вплинути на дітей, які майже відмовилися від нього.

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