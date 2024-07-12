Основний напрямок удару — Старокостянтинів: за ніч ППО знищила над Україною п'ять крилатих ракет та понад десяток дронів

Напередодні держава-агресорка росія у черговий раз атакувала Україну з повітря дронами-камікадзе та крилатми ракетами.

Як повідомив командувач Повітряними Силами ЗСУ Микола Олещук, літаки стратегічної авіації здійснили пуски п'яти ракет повітряного базування типу Х-101 (пуски із Саратовської обл. — рф.). Протягом ночі ворогом були запущені 19 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» та безпілотники невстановленого типу із районів Приморсько-Ахтарськ, Курська обл. — рф.

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Основний напрямок удару — Старокостянтинів. Очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін зазначав, що увечорі напередодні ППО збила три ворожі повітряні цілі і що постраждалих та пошкоджень немає. Вранці 12 липня був збитий ще один «шахед», його місце падіння встановлюється.

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«В результаті протиповітряного бою ракети було збито у Хмельницькій, Сумській та Черкаській областях. Також протиповітряною обороною збито 11 „шахедів“ та безпілотників невстановленого типу у Миколаївській, Київській, Вінницькій, Хмельницькій, Херсонській та Сумській областях. Решта вісім безпілотників локаційно втрачена. Імовірно, з метою перевантаження протиповітряної оборони, ворог використовує імітатори ударних БпЛА. Інформація щодо постраждали та руйнувань не надходила», — додав Микола Олещук.

Нагадаємо, що 8 липня росіяни здійснили масовану ракетну атаку на Україну, у тому числі й на столицю, де ракета вдарила по «Охмадиту».

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Фото 126 окремої бригади ТрО

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