«З одного полону потрапили до іншого»: між Україною та Угорщиною спалахує новий скандал через повернення полонених з росії

На початку червня Україна повернула з російського полону ще 95 військовослужбовців. Ще 11 бійців були передані Угорщині, про що українську владу не повідомили.

Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що відповіді від угорської влади на офіційний запит від України не було. Також, за його словами, українцям не надали можливості зустрітися з нашими дипломатами.

На переконання уповноваженго Верховної Ради з прав людини, це є підігравання російській пропаганді, яка стверджує, що Україна нібито не хоче забирати своїх військовополонених.

«Ми знаємо місце, де вони знаходяться. Також нам відомо, що їх обмежують у спілкуванні з рідними, у них забрали мобільні телефони. Таке враження, що вони з одного полону потрапили до іншого», — заявив Лубинець та додав, що в Україні це трактують якпорушення міжнародного гуманітарного права та прав військовополонених.

Омбудсмен наголосив, що угорська сторона не мала право вести перемовини з рф без інформування української сторони.

У свою чергу угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто під час виступу в ПАРЄ заявив, що офіційний Будапешт не причетний до вивезення з росії 11 українських військовополонених, пише «Німецька хвиля». За його словами, цим питанням опікувалися «релігійні організації». Він також заявив, що українці «вільні у своєму пересуванні в Угорщині, вони вільні робити те, що вони хочуть робити»: «І якщо вони захочуть вийти на зв'язок з українською владою, то вони вільні це зробити, я можу вам це гарантувати».

Речник уряду Угорщини Ковач в коментарі CNN також заявляв, що українці «є вільними» та можуть залишатися в Угорщині або покинути її «в будь-який час за власним бажанням», повідомляє «Суспільне».

Він заперечує, що угорський уряд відмовив українським дипломатам у доступі до них. За його словами, звільнили полонених «після співпраці між російською православною церквою та Угорською благодійною службою Мальтійського ордену». Ковач каже, нібито військові поїхали до Угорщини за власним бажанням: більшість з них мали угорське громадянство, а решта «отримали статус біженця в Угорщині».

Нагадаємо, що восени минулого року з російського полону звільнили п'ятьох захисників «Азовсталі»: офіцерів — Дениса Прокопенка («Редіса»), його заступника Святослава Паламаря («Калина»), Сергія Волинського, Олега Хоменка та Дениса Шлега з Нацгвардії. Вони, на вимогу кремля, до кінця війни перебуватимуть в Туреччині під особистими гарантіями безпеки президента Єрдогана.

Тим часом країна-агресорка влаштувала «суд» над захисниками Маріуполя — 22 військовослужбовцями «Азова».

Фото з мережі

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