«Ми хочемо бути готові до втрати державності»: Зеленський закликав Трампа оприлюднити план припинення війни з росією

Президент України Володимир Зеленський, який нещодавно в Києві обговорював з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном припинення вогню, заявив, що кандидат в президенти США Дональд Трамп повинен оприлюднити свій план швидкого припинення війни з росією, а він особисто готовий зустрітися з Трампом, щоб почути пропозиції його команди, повідомляє Bloomberg.

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«Якщо Трамп знає, як закінчити цю війну, він має сказати нам сьогодні. Якщо є ризики для української незалежності, якщо ми втратимо державність — ми хочемо бути до цього готові, ми хочемо знати», — сказав Зеленський в інтерв’ю Bloomberg Television.

Видання зазначає, що у майже годинному інтерв’ю президент України поскаржився на затримки поставок зброї від західних союзників і сказав, що «потенційно готовий» зустрітися з Трампом, щоб почути пропозиції його команди.

«Вони не можуть планувати моє життя і життя наших людей і наших дітей. Ми хочемо зрозуміти, чи будемо мати в листопаді (після президентських виборів у США. - Авт.) потужну підтримку США, чи залишимося самі», — сказав президент України.

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Зеленський відкинув слова про те, що українські та російські сили перебувають у глухому куті на полі бою, заявивши, що українські військові мають кращі позиції, ніж це було кілька місяців тому, і новий наступ — це питання озброєння їхніх бригад.

І хоча Зеленський високо оцінив пакет допомоги США на 61 мільярд доларів, але додав, що військова техніка надто довго доставляється на фронт.

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«Це найбільша трагедія цієї війни, що між рішенням і реальним фактом ми справді довго, довго, довго чекаємо», — сказав Зеленський.

Також президент додав, що Китай може зіграти «величезну роль» у врегулюванні конфлікту, оскільки москва дуже залежить від свого ринку експорту, та припустив, що США та Китай можуть діяти разом, щоб припинити війну, якщо відкинуть інші суперечності.

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Колишній президент США та кандидат у президенти Дональд Трамп вже кілька разів заявляв, що покладе край війні до інавгурації в січні. Як повідомляли раніше Трамп веде переговори з президентом росії путіним про те, скільки окупованої території України москва зможе зберегти за собою, та планує поставити ультиматум НАТО щодо можливого членства України в Альянсі. Водночас в кремлі стверджують, що такого діалогу немає.

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