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Україна

Були шоковані від своїх втрат: український воїн пояснив, чому на Харківщині рф зазнала фіаско

20:46 22 липня 2024
вступ РФ на Харків

Підсумовуючи один з етапів наступу рф — зокрема на Харківщині — навіть росіяни були здивовані масштабами своїх втрат. Про це заявив заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін у своєму телеграм-каналі.

«Наскільки відомо, вони проводять певні розслідування, щоб притягнути до відповідальності командирів, винних у цьому. Деяких вже не знайдеш, бо вони були знищені. По деяким підрозділам почались кадрові зміни», — написав боєць.

Але, додав Жорін, він особисто не вірить, що навіть змінивши всіх своїх командирів, росіяни якось поміняють тактику.

«Це все одно буде та сама історія з божевільною кількістю втрат. І та сама інтенсивність штурмів, яку нам доведеться відбивати», — переконаний він.

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Додамо, що кілька днів тому повідомлялося про те, що росіяни пішли в атаку під Куп'янськом в Харківській області, але зазнали великої поразки.

За інформацією видання, ЗСУ підірвали неміцні всюдиходи загарбників. Куп'янський напрямок захищала 4-та танкова бригада, 30-та механізована бригада та 100-та бригада територіальної оборони.

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Раніше британська розвідка назвала рекордними втрати армії рф за останні два місяці боїв.

Також повідомлялося, що українські безпілотники вдарили по аеродрому під Ростовом.

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