Були шоковані від своїх втрат: український воїн пояснив, чому на Харківщині рф зазнала фіаско

Підсумовуючи один з етапів наступу рф — зокрема на Харківщині — навіть росіяни були здивовані масштабами своїх втрат. Про це заявив заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін у своєму телеграм-каналі.

ВІДЕО ДНЯ

«Наскільки відомо, вони проводять певні розслідування, щоб притягнути до відповідальності командирів, винних у цьому. Деяких вже не знайдеш, бо вони були знищені. По деяким підрозділам почались кадрові зміни», — написав боєць.

Але, додав Жорін, він особисто не вірить, що навіть змінивши всіх своїх командирів, росіяни якось поміняють тактику.

«Це все одно буде та сама історія з божевільною кількістю втрат. І та сама інтенсивність штурмів, яку нам доведеться відбивати», — переконаний він.

РЕКЛАМА

Додамо, що кілька днів тому повідомлялося про те, що росіяни пішли в атаку під Куп'янськом в Харківській області, але зазнали великої поразки.

За інформацією видання, ЗСУ підірвали неміцні всюдиходи загарбників. Куп'янський напрямок захищала 4-та танкова бригада, 30-та механізована бригада та 100-та бригада територіальної оборони.

РЕКЛАМА

Раніше британська розвідка назвала рекордними втрати армії рф за останні два місяці боїв.

Також повідомлялося, що українські безпілотники вдарили по аеродрому під Ростовом.

РЕКЛАМА

108

Читайте нас у Facebook