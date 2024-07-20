Вночі росіяни атакували Україну крилатими ракетами та «Шахедами», українські безпілотники вдарили по аеродрому під ростовом (відео)

У ніч проти суботи, 20 липня, росіяни, які напередодні увечорі вдарили з авіації по житловим кварталам Миколаєва, знов атакували Україну «шахедами» та ракетами різного типа

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«Противник завдав удару 3-ма балістичними ракетами наземного базування „Іскандер-М“ (Воронезька обл. — рф.), однією крилатою ракетою „Іскандер-К“, 16-ма ударними БпЛА типу „Shahed“ (Курська обл.- рф) та застосував один БпЛА невстановленого типу», — повідомив командувач Повітряними Силами ЗСУ Микола Олещук.

Під ударом опинилися п'ять регіонів: Харківщина, Полтавщина, Сумщина, Чернігівщина та Київщина. Підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України, зенітні ракетні війська та РЕБ збили 13 повітряних цілей:

12 ударних БпЛА «Shahed — 131/136»;

1 БпЛА невстановленого типу.

Падіння уламків ворожого дрону зафіксували в Соломʼянському районі столиці. В КМВА зазначали, що на даний момент інформації щодо руйнувань та потерпілих не надходила.

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На Полтавщині зафіксовані влучання. «Ворог знову атакував нашу область. Є влучання в Полтавському районі. Інформація про постраждалих уточнюється. У Миргородському районі пошкоджено цивільну інфраструктуру. За попередньою інформацією, без постраждалих», — повідомив очільник обласної ВА Філіп Пронін.

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В Сумській ОВА повідомили про влучання «шахеда» по об'єкту енергетичної інфрастуктури Конотопщини: «На місці працюють всі необхідні служби. Проводяться аварійно-відновлювальні роботи. Один з ворожих безпілотників був знищений нашими силами протиповітряної оборони. Наслідки ворожої атаки ліквідуються».

Аналогічна ситуація склалася й на Чернігівщині. «В ніч на 20 липня ворог наніс удар по об'єкту енергетичної інфраструктури на Чернігівщині. Попередньо — це були безпілотники типу «Шахед», — зазначив керівник обласної ВА В'ячеслав Чаус.

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А на Харківщині була атакована залізниця. В «УЗ» повідомляють, що четверо співробітників отримали поранення, пошкоджені будівлі та рухомий склад. Також була пошкоджена контактна мережа на виїзді з самого Харкова й поїзди сполученням Київ — Харків 63 та 719 очікували на усунення наслідків. Вночі рух поновили, поїзди прямують до столиці. Затримується Інтерсіті до Краматорська.

«Залізничники зібрали всю інформацію про пересадки пасажирів: традиційно — виконаємо задачу та довеземо кожного, в т. ч. із пересадками на міжнародний рейс до Хелма. Частину пасажирів очікуватимуть їхні поїзди, частину для швидкості та зручності — відвеземо резервними мікроавтобусами», — зазначили в «Укрзалізниці».

Не спали вночі й в росії, міноборони якої звітувало про «знищення та перехопленні 26 БПЛА над територією Ростовської області та знищення одного БПЛА над территорією Смоленської області».

Фото "Кіберборошно"

Тим часом роспабліки оприлюднюють відео з великою пожежею, як стверджується, на авіабазі Міллерово в Ростовській області.

Місцеві пабліки пишуть про більше, ніж 16 вибухів біля населенного пункту Долотинка та в районі нафтобази.

Також повідомляється про вибухи та пожежі в районі військового летовища, зокрема, злітої полоси та місця розташування літаків.

Нагадаємо, що нещодавно в росії заявляли про атаку українських безпілотників літакового типу Єйського, Ленінградського та Павлівського районів Краснодарського краю. А морські дрони СБУ вразили військову базу окупантів на озері Донузлав у Криму.

Фото з відкритих джерел

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