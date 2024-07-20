Непридатних майже не буде: у Міноборони озвучили перші результати повторних медобстежень мобілізованих

Серед обмежено придатних до військової служби лише 10% громадян є справді непридатними. Такі дані на брифінгу озвучив начальник Головного управління персоналу Генштабу ЗСУ, полковник Роман Горбач.

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Також він наголосив, що ті, хто раніше були визнані обмежено придатними до військової служби громадяни, повинні пройти повторне медичне обстеження. Це відбувається за відповідним планом-графіком, який складений командуванням Медичних сил.



«Всі обмежено придатні будуть або придатні до проходження військової служби, або придатні для проходження військової служби у визначених місцях, таких як тилові підрозділи, підрозділи логістики або ТЦК, або взагалі будуть непридатними для проходження військової служби і в подальшому будуть звільнені з неї. Для розуміння, із всіх обмежено придатних десь дуже мала частка — це менше 10% визначається непридатними зараз під час проходження служби, і приблизно 50 на 50 особовий склад ділиться на абсолютно придатних і придатних у визначених військових частинах», — сказав Горбач.

Він нагадав, що 4 травня 2024 року набрали чинності зміни до Положення про ВВК та новий Розклад хвороб для визначення ступеню придатності до військової служби.

У новому розкладі хвороб є такі категорії:

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непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку

непридатні до військової служби з переоглядом через 6−12 місяців

придатні до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони

тимчасово непридатні (потребують лікування, відпустки, звільнення від виконання службових обов’язків)

тимчасово непридатні (потребують лікування).

Нагадаємо, що раніше директор Департаменту охорони здоров’я Міністерства оборони Оксана Сухорукова розповіла про алгоритм дій вже мобілізованих у випадку погіршення їх здоров’я.

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