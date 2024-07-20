Експерти зі східних гороскопів поділилися порадами про те, що потрібно робити протягом тижня, який настане після повного місяця (з 22 по 28 липня), пише slovofraza.com.

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Щур

Цей тиждень ідеально підходить для роботи, бізнесу та домашніх справ. У Щура буде чудова можливість досягти значного успіху в будь-яких починаннях. Щоб підтримувати високу продуктивність важливо правильно відпочивати. Тиждень сприятливий для спокійного домашнього відпочинку: перегляд улюблених фільмів, медитації та прогулянки позитивно позначатимуться на енергетиці.

Бик

З 22 по 28 число Бикам варто зосередитись на своєму здоров'ї. Цей тиждень надасть шанс впоратися з фізичними недугами, страхами та проблемами. Можливо, вони поринуть у ностальгію за минулим, що може бути важко. Краще зосередитися на позитивних спогадах, якщо емоції виявляться надто сильними.

Тигр

У Тигрів буде важливий тиждень, який вимагатиме сміливих дій. Всесвіт надасть додаткову мотивацію та допоможе рухатися до цілей. Цей час буде продуктивним, але експерти радять не поспішати з рішеннями та уникати застосування сили. Трохи терпіння та хитрості не завадить.

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Кролик

Кроликам варто довіритися своїй інтуїції та внутрішньому голосу. Якщо на шляху виникнуть серйозні проблеми, цей підхід буде особливо корисним, але його краще поєднувати з логікою та уважністю. Кролики зможуть знайти нове джерело натхнення, якщо нещодавно розчарувалися в авторитетних для них людях. Це чудовий час для отримання нових знань, обміну досвідом, початку нових проектів та ділових переговорів.

Дракон

Драконам буде потрібна міцна енергетика та здоров'я, щоб успішно справлятися зі справами та проявити себе. Протягом тижня на них можуть чекати приємні візити та зустрічі, можливо, вони зустрінуть своє кохання або заведуть нових друзів. Якщо в роботі виникнуть труднощі, не варто панікувати — корисно звернутися за допомогою до друзів чи родичів.

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Змія

Змії часто вважаються ідеальними людьми через свою доброту та приємний характер, але у них є свої плюси та мінуси. Цього тижня Всесвіт акцентує увагу на позитивних якостях. Змії можуть покращити стосунки з другою половинкою, друзями чи родичами. Важливо контролювати свої емоції та уникати агресії. Самотніх Змій може почати тягнути до протилежної статі.

Кінь

Коням вдасться краще впоратися з негативом від неприємних людей. Експерти рекомендують не захоплюватися виключно роботою або, навпаки, занурюватись лише у любовні справи. На життєвому шляху можуть з'явитися ознаки світла, добра та тепла. Важливо навчитися помічати ці моменти і бути готовими до швидких та значних змін.

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Коза

Протягом тижня з 22 по 28 липня Всесвіт може знизити рівень вашої емпатії, що буде корисно, оскільки з'явиться безліч людей, які намагатимуться маніпулювати вашою жалістю. Зосередьтеся на собі та своїх справах, щоб уникнути шкоди для гаманця та репутації. Зміни торкнуться і роботи, і особистого життя, але успіх супроводжуватиме Кіз у всіх починаннях.

Мавпа

Мавпам слід уникати самокритики. Не варто псувати собі долю, але об'єктивна оцінка своїх здібностей та вчинків також важлива. Якщо є важливі справи, почніть негайно діяти — зволікання може дорого обійтися. Необхідно боротися з боягузтвом і лінощами, які є небезпечними вадами.

Півень

Люди, народжені на рік Півня, матимуть змогу побачити звичні речі з нового боку. Вони помітять щось нове в давно знайомому оточенні, і сновидіння допоможуть розкрити істину про те, що відбувається. Важливо не боятися труднощів і діяти швидко, оскільки в ці сім днів вони мають стикатися з ситуаціями, що вимагають негайного вирішення. Зволікання може спричинити значні проблеми.

Собака

Людям-Собакам доведеться зіткнутися з багатьма проблемами. Якщо удача почне залишати їх, її можна повернути, дотримуючись кількох простих порад. Прояв м'якості в ситуаціях, де потрібна рішучість, може спричинити додаткові труднощі. Токсичні та негативні люди прагнутимуть скористатися їхньою нерішучістю, тому навіть у моменти зневіри та страху важливо зберігати спокій та впевненість. Це найкращий спосіб зберегти стійкість у складний час.

Свиня

Народженим на рік Свині знадобиться емоційна підтримка близьких для досягнення успіху у справах та роботі. Прийняття допомоги допоможе уникнути важких ситуацій. Розвивайте інтуїцію, оскільки вона може виявитися дуже корисною у складних ситуаціях. У любовній сфері важливо залишатися веселими та відкритими — серйозність не повинна замінювати легкість та грайливість.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи розповіли, кому пощастить на тижні з 15 по 23 липня.

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