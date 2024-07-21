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Події

Загорілося сіно: на Одещині трагічно загинув 10-річний хлопчик

9:33 21 липня 2024
Дитина з сірниками

На Одещині, інфраструктурні об'єкти якої перебувають під постійним прицілом ворога, сталася трагедія з дітьми.

За повідомленням поліції, у Болградському районі 10-річний хлопчик отримав термічні опіки 40% тіла і помер ще до прибуття медиків на місце події.

Відомо, що дитина гралася в гаражі, де підпалила сіно, яке там сушилося.

В цей час батьки загиблого перебували на роботі, а за малолітнім доглядав 17-річний брат, який залишив його без нагляду та спав в будинку.

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Родина, в якій виховується троє неповнолітніх дітей, перебуває на обліку служби у справах дітей, як така, що опинилася у складних життєвих обставинах.

Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 п. 2 статті 115 Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок». Повні обставини трагічної події встановлюються.

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Нагадаємо, що навесні лікарі на Дніпропетровщині здійснили справжнє диво, зумівши врятувати дитину, яку вважали загиблою під час ворожого обстрілу.

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