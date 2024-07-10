Били ракетами та дронами: росіяни вночі атакували портову інфраструктуру Одещини та енергооб'єкт на Рівненщині

Російські загарблики, які 8 липня завдали масованого удару по столиці, зокрема й по дитячому лікувальному закладу «Охмадит», у ніч проти 10 липня здійснили чергову атаку з повітря.

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Як повідомляє командувач Повітряними Силами ЗСУ Микола Олещук, ворог атакував однією балістичною ракетою «Іскандер-М» і чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69 з території окупованого Криму, а також 20-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із району Приморсько-Ахтарськ (рф) та мису Чауда (Крим).

В результаті бойової роботи було збито 14 «шахедів» у Одеській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Черкаській, Вінницькій та Рівненській областях. Залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.

«Ракетами атаковано портову інфраструктуру Одещини. Внаслідок активної протидії три ворожі ракети Х-59/Х-69 та три ударних БпЛА не досягли своїх цілей», — зазначив Олещук.

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А керівник обласної ВА Олег Кіпер повідомив, що під час атаки загинули двоє людей — охоронець та водій вантажівки, а вахтовий матрос отримав поранення. «Пошкодження від уламків зазнали складські приміщення, вантажний автотранспорт та цивільний теплоход. Через пошкодження судна стався витік рідини. Наслідки ліквідовуються», — додав він.

Тим часом в «Укренерго» повідомили, що ворог здійснив атаку «шахедами» на енергооб'єт в Рівненській області. В окремах районах регіону були знеструмлені побутові та промислові споживачі, але невдовзі енергоживлення відновили. Наразі тривають відновлювальні роботи.

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Нагадаємо, що 8 липня, коли росіяни масово атакували Україну, насамперед столицю, ППО збила 30 повітряних цілей з 38.

Фото 126 окремої бригади ТрО

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