Політика не змінилась: радник Байдена про можливість України бити вглиб росії

Радник із нацбезпеки президента США Джейк Салліван заявив, що поки в нього нема однозначної відповіді, за яких обставин Вашингтон дозволить Україні використовувати американську зброю для значно глибших ударів по території росії, пише «Голос Америки».

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«Це питання ставили президенту на пресконференції після саміту НАТО, і він сказав, що ми постійно дивимось на ситуацію. І зі зміною війни в Україні змінюється наша підтримка, розвиваються можливості, які ми надаємо, змінюються параметри, які ми їм встановлюємо. Не можу дати однозначної відповіді на це питання щодо майбутнього», — сказав Салліван на щорічному безпековому форумі, що проходить у штаті Колорадо.

Він додав, що «теперішня позиція президента полягає в тому, що обставини змінюються», і що Джо Байден уже змінював свою політику щодо застосування наданого Україні озброєння, дозволивши завдавати ударів по території росії поблизу кордону.

«рф фактично розпочинала новий наступ прямо через кордон у напрямку Харкова, і здоровий глузд підказував, що Україна повинна мати можливість відповісти цьому наступу. І тому президент сказав: „Так, звичайно, вперед!“ Але поки його політика щодо далеких ударів по території росії не змінилася», — підсумував радник президента.

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