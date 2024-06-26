Чи працюватимуть військові підрядники з США в Україні: в Білому домі надали відповідь

Адміністрація Байдена, яка нещодавно надала Україні дозвіл бити по території росії західною зброєю, наближається до зняття фактичної заборони на розгортання американських військових підрядників в Україні, щоб допомогти українським військовим обслуговувати і ремонтувати надані США системи озброєнь. Про це повідомили CNN чотири американські чиновники, знайомі з цим питанням.

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Ця зміна означатиме ще один значний зсув у політиці адміністрації Байдена щодо України, оскільки США шукають способи надати українським військовим перевагу у протистоянні з росією. За словами чиновників, ця політика все ще перебуває на стадії розробки і ще не отримала остаточного схвалення президента Джо Байдена.

«Ми не прийняли жодних рішень, і будь-яке обговорення цього питання є передчасним, — сказав один з чиновників адміністрації. — Президент абсолютно впевнений, що він не відправлятиме американські війська в Україну».

За словами чиновників, після схвалення зміни, ймовірно, будуть введені в дію цього року, що дозволить Пентагону надавати контракти американським компаніям для роботи в Україні вперше з моменту вторгнення росії в 2022 році. Чиновники заявили, що сподіваються, що це прискорить технічне обслуговування і ремонт систем озброєнь, які використовуються українськими військовими.

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Протягом останніх двох років Байден наполягав на тому, щоб усі американці, а особливо американські війська, трималися подалі від лінії фронту в Україні. Білий дім був сповнений рішучості обмежити як небезпеку для американців, так і сприйняття, особливо росією, того, що американські військові беруть участь у бойових діях в Україні. Державний департамент прямо застеріг американців від поїздок в Україну з 2022 року.

Як наслідок, надану США військову техніку, яка зазнала значних пошкоджень у боях, доводиться вивозити з країни до Польщі, Румунії чи інших країн НАТО для ремонту, а цей процес займає багато часу. Американські війська також готові допомогти українцям з рутинним технічним обслуговуванням і логістикою, але лише на відстані за допомогою відеочату або захищеного телефону — механізм, який має певні обмеження, оскільки американські війська і підрядники не можуть безпосередньо працювати з системами.

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За словами представників адміністрації, протягом останніх кількох місяців чиновники почали серйозно переглядати ці обмеження, оскільки росія продовжувала здобувати перемоги на полі бою, а фінансування США для України застопорилося в Конгресі. Дозвіл досвідченим американським підрядникам, які фінансуються урядом США, зберегти свою присутність в Україні означає, що вони зможуть набагато швидше допомогти відремонтувати пошкоджене дороге обладнання, кажуть посадовці. Однією з передових систем, яка, за словами посадовців, ймовірно, потребуватиме регулярного технічного обслуговування, є винищувач F-16, який Україна має отримати пізніше у цьому році. За словами одного з урядовців, компанії, які братимуть участь у тендерах на отримання контрактів, повинні будуть розробити надійні плани зниження ризиків для зменшення загроз для своїх співробітників.

Обговорення відбуваються після низки рішень, які США прийняли за останні місяці, намагаючись допомогти Україні дати відсіч росіянам. Наприкінці травня Байден надав Україні дозвіл на нанесення ударів по цілях на території росії, поблизу кордону з містом Харків, американською зброєю — прохання, в якому США неодноразово відмовляли в минулому. Минулого тижня ця політика, схоже, знову розширилася, коли радник з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Україна може завдати контрудару в будь-якій точці українсько-російського кордону, використовуючи американську зброю.

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Нинішні і колишні посадовці, знайомі з дискусіями про розгортання підрядників в Україні, підкреслили, що зміна політики не призведе до такої значної присутності американських підрядників в Україні як в Іраку і Афганістані. Натомість, це, ймовірно, призведе до того, що в Україні одночасно працюватимуть від кількох десятків до кількох сотень підрядників.

«Це було б набагато більш цілеспрямованим і продуманим зусиллям з підтримки України всередині країни», — сказав відставний армійський офіцер Алекс Віндман, який працював директором з європейських справ у Раді національної безпеки колишнього президента Дональда Трампа.

Раніше повідомлялося, що НАТО розглядає можливість відправки інструкторів в Україну.

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