Україна тепер може завдавати ударів по аеродромах у Курській та Бєлгородській областях, — ЗМІ

Досі західні країни обмежували використання своєї зброї військовими цілями, розташованими на території України, включно з Кримом та окупованими територіями. Вони були стурбовані тим, що атака цілей через міжнародно визнаний кордон зі зброєю, наданою країнами НАТО, призведе до ескалації війни. Минулого місяця росія розпочала масований наземний наступ у регіоні, відкривши новий фронт і захопивши кілька сіл. Російський наступ створив серйозну загрозу для Харкова, пише BBC.

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Кордон у цьому регіоні фактично є лінією фронту, тому заборона на використання західної зброї для ураження цілей за межами України дозволила російським військам підготуватися до цієї операції в безпечному середовищі. Після зростаючого тиску з боку України та інших європейських держав США погодилися змінити свою політику і дозволити Києву наносити удари по росії західною зброєю.

«Характерною рисою нашої взаємодії є адаптація і коригування за необхідності, щоб відповідати тому, що насправді відбувається на полі бою, щоб переконатися, що Україна має те, що їй потрібно, і коли вона цього потребує», — заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО в Празі.

Всього за кілька днів до цієї заяви президент путін пригрозив розширити «санітарні зони» в разі використання західної далекобійної зброї для удару по російській території.

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Уникнення ескалації, ймовірно, є причиною того, що США не включили в свій дозвіл на нанесення удару по росії зброю великої дальності, таку як Atacms (армійські тактичні ракетні системи). Ці ракети мають радіус дії 300 км і можуть бути використані для ураження військових баз і аеродромів у глибині російської території. Такі обмеження залишають Україні можливість зосередитися лише на цілях поблизу свого кордону. Але це все одно є серйозною зміною політики головних союзників Києва.

Навіть з меншою дальністю — до 70 км — реактивні системи залпового вогню, такі як Himars, можуть суттєво порушити російські логістичні операції і пересування військ, що в кінцевому підсумку сповільнить будь-які наступальні плани.

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Тепер Україна може «наносити удари по місцях, де ворог зосередив свої війська, техніку і склади постачання, які використовуються для нападу на Україну», — каже Юрій Повх з Харківської тактичної групи, яка координує військові операції на північному сході.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що росія збирає свої війська всього за 90 км від Харкова для нового наступу.

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А Інститут вивчення війни проаналізував супутникові знімки і підтвердив, що в цьому районі спостерігається «розширена діяльність на базах і складах». Таким чином, можливість наносити удари по цих об'єктах серйозно посилить спроможність українських сил відбивати нові атаки в регіоні. Зняття заборони на західну зброю, однак, навряд чи допоможе захистити Україну від російських планерних бомб, відомих у народі як КАБ. Вони мають руйнівний ефект і регулярно використовуються для бомбардування Харкова та інших прикордонних міст. Але для того, щоб зупинити такі атаки, українські сили повинні націлюватися на літаки, які скидають ці смертоносні КАБ.

Єдиною зброєю, здатною перехопити ці літаки, яка є в розпорядженні України на даний момент, є американська система протиповітряної оборони Patriot. Однак наближення цієї системи до Харкова є величезним ризиком. Безпілотники-шпигуни можуть швидко помітити її, і москва може запустити ракети, такі як Іскандер, щоб знищити цю дорогу систему.

Цікаво, що Велика Британія і Франція, які надають Україні крилаті ракети повітряного базування Storm Shadow спільного виробництва, не обмежили їх використання. А їхня дальність може сягати 250 км. Фактично президент Франції Еммануель Макрон заявив журналістам: «Ми повинні дозволити Україні нейтралізувати військові об'єкти, з яких запускаються ракети, і, по суті, військові об'єкти, з яких атакують Україну».

І така риторика сприймається як дозвіл на використання Storm Shadows/Scalps, розповів ВВС офіцер військової авіації, який побажав залишитися неназваним. Так, за його словами, Україна тепер може завдавати ударів по аеродромах у Курській і Бєлгородській областях, які межують з Україною.

Однак такі операції будуть обмежені з точки зору досягнення цілей. Українські Су-24, оснащені цими крилатими ракетами, повинні будуть наблизитися до російського кордону, щоб запустити їх, що робить їх вразливими для російських систем протиповітряної оборони. Винищувачі F-16, які очікуються до кінця цього року, краще оснащені для виконання таких завдань.

Раніше повідомлялося, як оцінюють ситуацію на сході України генерали в Європі, а також те, що російська РЕБ знижує ефективність західної зброї в Україні.

На фото у заголовку пожежа у Бєлгородської області. Фото опублікуване губернатором Бєлгородської області

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