«Я на Жигулі, а він…»: відомого співака звинуватили у плагіаті пісні російських виконавців

Екс-підопічний Андрія Данилка Дмитро Волканов нещодавно випустив пісню, в якій, на думку українців, розповідає про «заочне змагання» між простим українським хлопцем із Жашкова, який змушений їздити на «Жигулях» і умовним «чиновником-корупціонером», що вихваляється «Мерседесом», проживає в Одесі і при цьому відчуває себе «господарем життя».

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Запальний трек, схожий за мотивами на веселі хіти Вєрки Сердючки швидко «завірусився» і артиста почали порівнювати з Андрієм Данилком.

Втім, блогер і телеведучий Ваня Рассел провів більш глибокий аналіз і виявив, що трек Волканова нагадує пісню російського гурту «Премьер Министр».

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Звичайно, в коментарях більшість слухачів погодились, що красти чуже — це не дуже добре.

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Хоча були й такі, хто вважає, що після того, як росіяни скільки всього у нас вкрали, включно з назвою країни, то наші артисти мають повне право «помститися» їм. В той же час деякі слухачі вважають, що пісні зовсім не схожі. Крім того, вони будуть слухати пісню, тому що їм подобається Діма Волканов.

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Звичайно, плагіат — справа тонка. І визначити його можна за допомогою сервісу Shazam або інших програм (Grammarly, Audible Magic, Musopen, AudioLock та ін.). Але поки йде війна, розпочата росіянами, це питання піднімати навряд чи варто.

До речі, ось і пісня самого Вані Рассела про блекаут. Багатьом слухачам вона «зайшла» актуальністю теми та іншими характеристиками. Тому, можливо, йому варто більше займатися власною творчістю?

До того ж якщо в Україні плагіатом «грішать» навіть судді, то чи варто висувати надто сурові вимоги до «краша» українок Діми Волканова?

Фото СТБ

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