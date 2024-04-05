Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) перевірить на предмет наявності плагіату декларацію голови Господарського суду м. Києва Вадима Босого. Про це йдеться в матеріалі проєкту «СтопКор».

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За даними журналістів, з відповідним проханням до агентства вони зверталися пʼять разів, і лише з пʼятої спроби відомство вирішило взяти дисертацію в роботу.

За даними відкритих джерел, у 2021 році Босий отримав вчений ступінь доктора наук. Він захистив наукову роботу на тему «Адміністративно-правовий статус біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту: теоретичний та праксеологічний аспект».

«Примітно, що захист дисертації відбувався у Дніпрі, хоча на той момент суддя постійно мешкав і працював у Києві. Даний факт зацікавив журналістів у контексті низки нещодавніх скандалів довкола „запозичень“ у наукових роботах топчиновників», — йдеться в матеріалі.

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Наприкінці березня журналісти «СтопКору» спрямували до НАЗЯВО скаргу з проханням перевірити можливі факти академічного плагіату в дисертаційній роботі керівника столичного Госпсуду Вадима Босого.

«Варто зауважити, що це вже пʼятий випадок, коли громадськість звертається до НАЗЯВО зі скаргами подібного змісту. Проте у попередні чотири рази скарга не розглядалась і поверталась заявнику без розгляду на підставах, які мають ознаки суто формального підходу», — сказано в матеріалі.

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Редакція «СтопКору» також звʼязалась із головою НАЗЯВО Андрієм Бутенком, аби отримати його коментар.

«Зокрема, репортерів цікавило, чи відчувають в агентстві певний тиск, коли розглядають скарги щодо високопосадовців. У відповіді очільник установи запевнив, що все відбуватиметься відповідно до встановленого порядку, і жодні зовнішні фактори не впливають на розгляд справи», — додають у виданні.

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Нагадаємо, що суддя Босий відомий як фігурант сумнівного рішення у справі Нацбанку проти Ігоря Коломойського, яке дозволило олігарху «зекономити» 9 мільярдів гривень. Після виходу розслідування «СтопКору», статками та справами Босого зацікавились у ВККСУ та НАЗК. У ВККС поінформували щодо журналістського звернення стосовно перевірки декларацій Босого — прийнято і вже знаходиться на розгляді.

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