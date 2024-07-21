Донька Джолі і Пітта Шайло опублікувала оголошення в газеті про відмову від прізвища батька: навіщо це їй потрібно

Старша біологічна дочка Анджеліни Джолі та Бреда Пітта, Шайло, опублікувала оголошення в газеті The LA Times про те, що вона офіційно відмовляється від прізвища батька.

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Про це пишуть зарубіжні ЗМІ.

Шайло з сестрою Захарою

Про плани Шайло змінити прізвище стало відомо ще у травні. Варто зазначити, що дівчина найняла власного адвоката і сама оплатила його послуги, мабуть, щоб убезпечити свою маму від звинувачень у тому, що вона впливає на рішення своїх дітей.

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Вихід у світ

Оголошення в газеті є необхідним етапом для завершення процедури. За законом штату Каліфорнія, зміна прізвища не може бути схвалена, якщо громадянин, який звернувся з петицією, не опублікував оголошення про своє рішення в газеті, що розповсюджується на всій території країни. У публікації зазначається, що будь-хто, хто має заперечення, може з'явитися до суду і заявити про них.

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Раніше джерело ЗМІ розповіли, що рішення Шайло пов'язане з «історією аб'юзу та порушень прав жертви». Нагадаємо, що цієї весни Анджеліна Джолі заявила про те, що Бред Пітт застосовував до неї фізичне насильство ще до сумнозвісної сварки в літаку, що стала причиною їхнього розлучення. Однак той випадок став першим, коли він також застосував насильство по відношенню до їхніх дітей.

Зараз у Пітта складні стосунки не лише з Шайло, а й з іншими дітьми. Так, Пакс у соцмережах назвав прийомного батька «засранцем світового класу» та звинуватив його в тому, що той тримає дітей у страху. А Захара і Вів'єн, як і Шайло, відмовилися від його прізвища. Інсайдери повідомляють, що актор тяжко переживає розрив з дітьми, при цьому він готовий знову стати батьком і хоче створити повноцінну сім'ю зі своєю новою коханою та Інес де Рамон.

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Втім, за повідомленням ЗМІ, Анджеліна також готова примиритися з колишнім чоловіком заради спокою дітей.

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