Ховаються за мирними мешканцями: окупанти селять своїх бійців в санаторіях на захоплених територіях

Через те, що на тимчасово окупованих територіях війська рф знищили туристичну галузь України, то більшість пансіонатів та санаторій вони використовують як військові об’єкти, які нерідко стають ціллю для ЗСУ. Про це повідомляє Національний центр спротиву.

ВІДЕО ДНЯ

За його інформацією, відомо, що солдатів збройних сил ворога селили в пансіонатах узбережжя Азовського та Чорного морів, зокрема на Арабатській стрілці.

Це своєю чергою наражає на небезпеку тих нечисленних туристів, яких ворог відправляє путівками на захоплені курорти.

«Окупанти завжди ховаються за мирними мешканцями, це є основою російської доктрини. Тому потрібно ігнорувати відпочинок на захоплених територіях», — застерігає Національний центр спротиву.

РЕКЛАМА

Раніше повідомлялося, що дрони СБУ вразили військову базу на Донузлаві у Криму.

РЕКЛАМА

31

Читайте нас у Facebook