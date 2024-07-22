Не починати нові справи і не перенапружуватися на роботі: що радять зірки знакам зодіаку у понеділок, 22 липня

День, який йде за Оленячою повнею, астрологи вважають часом, коли не можна сумувати — розпочинати новий робочий тиждень варто у піднесенному стані. Адже у понеділок, 22 липня, зірки можуть «образитися» на ваш поганий настрій.

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Овен

Сьогодні вам ліньки займатися справами, проте певним питанням таки доведеться приділити увагу. Нові проєкти краще не розпочинати: проблеми виникатимуть з перших кроків. Домашні турботи також очікують на вашу участь. Допоможіть близьким із прибиранням, наведіть лад у квартирі, інформує Ukr.Media.

Телець

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Не експериментуйте, дотримуйтесь знайомих методів роботи. 22 липня нові чи незвичайні справи надаватимуться Тельцям важко. У першій половині дня корисно виконувати легку і приємну роботу, не перенапружуватися. Увечері можливі цікаві знайомства, спілкування принесе задоволення.

Близнюки

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Мрійливий настрій завадить вирішувати серйозні питання, реалістично дивитися на речі. Сконцентруйтеся на роботі, інакше уникнути помилок не вдасться. Близнюкам потрібно стримувати свої емоції, не йти на поводу у нагальних бажань чи забаганок. Думайте про наслідки.

Рак

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Підлаштовуйтесь під обставини, щоб швидше досягти бажаного. Спілкування буде складним, оточуючі вас не розуміють, доводиться контролювати емоції. Робота на самоті сьогодні більш продуктивна. Раки зможуть розв'язати важливі питання та не відволікатися на непотрібні дрібниці.

Лев

Працюйте в зручному для вас темпі, не дозволяйте переходити ваших особистих кордонів. Тоді настрій буде бадьорим, ви зможете вирішити першочергові завдання. Не залишайтеся в офісі у вільний час, інакше ви отримаєте додаткове навантаження, почнете виправляти чужі помилки.

Діва

Ваша працездатність у першій половині дня на найвищому рівні. Можна займатися складними чи трудомісткими завданнями, ставити високі цілі. Після обіду активність можна трохи зменшити, поспілкуватися з друзями. Увечері сходіть на побачення, влаштуйте романтичний сюрприз.

Терези

Поступово входьте в робочий ритм, почніть із легких та приємних обов'язків. До середини дня ваша енергія збільшиться, і ви зможете швидко вирішувати будь-які питання. Не порушуйте правил, дотримуйтесь усіх інструкцій та домовленостей. Увечері можлива важлива зустріч, не відмовляйтесь від запрошень.

Скорпіон

Найскладніші справи зірки радять призначати на ранок 22 липня. Не експериментуйте, дійте стандартними методами, тоді успіх буде на вашому боці. У другій половині дня Скорпіони відчують себе вільніше та комфортніше. Якась ваша мрія може здійснитись.

Стрілець

Найсприятливіший час для роботи та переговорів у цей день — ранок. У розмовах будьте професійними, не торкайтеся спірних чи сумнівних тем, щоб уникнути непорозуміння. Емоційне тло підвищиться до вечора: Стрільцям потрібно контролювати свої слова, бути стриманішими.

Козоріг

На першому місці сьогодні мають бути ваші щоденні рутинні обов'язки. Дійте за планом, не погоджуйтесь на сумнівні пропозиції. Намагайтеся просуватися вперед у вибраному напрямку, не відривайтеся на другорядні питання. Тримайте під контролем необхідні процеси.

Водолій

Щоб уникнути помилок, дійте за правилами, сконцентруйтеся на цілях. Чіткий план на 22 липня допоможе Водоліям швидше виконати свої обов'язки. Ваша критика чи різкі зауваження можуть сильно образити когось близького та зіпсувати стосунки. Будьте ввічливі та тактовні.

Риби

Не варто мріяти та будувати повітряні замки. Багато питань чекають на вашу участь: вирішуйте їх швидко, не відкладаючи в довгу скриньку. Можливі суперечки та напруга у спілкуванні з близькими людьми. Зірки радять більше поступатися, шукати компроміси. Увечері можливі цікаві зустрічі.

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Фото Pixabay

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