«Тяжке, але сильне рішення»: Байден вибуває з президентських перегонів, але залишається в Білому домі

Американський лідер Джозей Байден таки ухвалив рішення вийти з президентських перегонів і не балотуватися вдруге на виборах президента США.

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«Я вважаю, що у найкращих інтересах моєї партії та моєї країни, щоб я зняв свою кандидатуру і зосередився виключно на виконанні своїх президентських обов'язків протягом решти терміну, який спливає в січні», — заявив він.

Фото зі сторінки Д.Байдена у соцмережах

Він виступив за те, щоб Демократичну партію на виборах представляла чинна віце-президентка США Камала Харріс, яка, як пише ВВС, вже розпочала боротьбу за висування, намагаючись заручитися підтримкою однопартійців. Так, увечері 21 липня вона провела телефонні переговори, щоб заручитися підтримкою видатних демократів, у тому числі законодавців та губернаторів.

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Проте кандидатуру нового кандидата на президенти має підтримати з'їзд партії, призначений на 19 серпня.

На заяву Байдена про відмову від участі в президентських перегонах відреагував і речник Палати представників США Майк Джонсон, який закликав очільника держави піти у відставку: «Якщо Джо Байден не здатний балотуватися в президенти, він не здатний виконувати обов'язки президента. Він має негайно піти у відставку».

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Однак у Білому домі заявили, що Байден пропрацюватиме до завершення своєї каденції. «Президент Байден успадкував від свого попередника економіку у вільному падінні, стрімке зростання рівня насильницької злочинності і альянси, що розвалилися. Він змінив ситуацію і забезпечив найсильніше економічне зростання у світі та найнижчий рівень насильницької злочинності за майже 50 років, одночасно зробивши НАТО більшим, ніж будь-коли. Він з нетерпінням чекає на завершення свого терміну та досягнення нових історичних результатів для американського народу», — заявив представник БД Ендрю Бейтс.

На рішення Джозефа Байдена відреагував і президент України Володимир Зеленський, подякувавши йому за «тверду підтримку боротьби нашої країни за свободу, яка разом із сильною двопартійною підтримкою у Сполучених Штатах була і залишається критично важливою».

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«Нинішня ситуація в Україні та всій Європі не менш складна, і ми щиро сподіваємося, що подальше сильне лідерство Америки не дасть російському злу досягти успіху або результатів своєї агресії», — додав він.

Нагадаємо, що Джо Байдена почали активно закликати знятися з виборів після невдалих дебатів із Дональдотм Трампом, проте президент США заявляв, що продовжить боротьбу. Пізніше він не виключав, що може поступитися місцем іншому кандидату від Демократичної партії в тому випадку, якщо лікарі повідомлять йому про проблеми зі здоров'ям. Незабаром у Байдена виявили коронавірус.

Фото з Вікіпедії

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