Кілька провідних демократів у приватних розмовах повідомили, що зростальний тиск з боку лідерів Демократичної партії в Конгресі та близьких друзів переконає президента Джо Байдена прийняти рішення про вихід з президентських перегонів вже цими вихідними, повідомляє видання Axios.

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81-річний президент, який зараз перебуває на самоізоляції через COVID, в публічному просторі залишається зануреним у роботу. Але в приватному житті він змирився з тиском на себе і поганими результатами опитування виборців, які унеможливлюють продовження його кампанії, заявили ЗМІ демократи.

«Лідери його партії, його друзі та ключові донори вважають, що він не може перемогти, не може змінити суспільне сприйняття його віку та гостроти розуму і не може забезпечити більшість у Конгресі, — пояснили джерела. — Президенту кажуть, що якщо він залишиться на посаді, то колишній президент Трамп може перемогти з великим відривом і знищити спадщину Байдена та надії демократів у листопаді».

Тиск на Джо Байдена з вимогою зняти свою кандидатуру зростає до нестерпного рівня, особливо в останні кілька днів.

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Демократи цілком очікують, що опитування після національного з'їзду Республіканської партії покажуть можливий розгром, який може призвести до поразки демократів і в Конгресі.

«Його вибір — стати одним з героїв історії або бути впевненим у тому, що президентської бібліотеки Байдена ніколи не буде, — сказав один з близьких друзів президента. — Я молюся, щоб він вчинив правильно. Він рухається в цьому напрямку».

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Опитування AP, яке показало, що майже дві третини демократів хочуть, щоб Байден зняв свою кандидатуру з президентських перегонів, рикошетом вдарило по Білому дому і Конгресу.

Найімовірнішим сценарієм є те, що Байден прогнеться і підтримає Камалу Гарріс. Але він також дасть можливість делегатам розібратися з цим питанням, якщо партія вважає інакше. Водночас це розрядить будь-яку критику щодо недемократичності Демократичної партії.

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Нагадаємо, Байден програв дебати своєму конкуренту Дональду Трампу і осоромився на саміті НАТО.

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