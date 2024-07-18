У Байдена, який не виключав зняття з виборів у разі «проблем зі здоров'ям», виявили ковід

Не встигли американці відійти від замаху на кандидата в президенти США Дональда Трампа, як у чинного голови держави Джозефа Байдена вже втретє виявили коронавірус, що вплинуло на «розклади» у букмекерів з приводу підсумків майбутніх виборів.

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Прес-екретар Білого дому Карін Жан-П'єр повідомила, що хвороба Байдена протікає у легкій формі і що президентові раніше були зроблені і основне, і щеплення, що підкріплює, передає ВВС.

У середу він відвідав передвиборний захід у Лас-Вегасі, на вечір було призначено виступ, проте його довелося скасувати. Американський лідер, у якого виявляються легкі симптоми у вигляді кашлю і нежиті, має намір самоізолюватися вдома в штаті Делавер, але при цьому виконувати всі посадові обов'язки.

Лікар Байдена Кевін О'Коннор повідомив пресі, що Джозеф Байден на початку дня відчував себе нормально, але потім черговий аналіз показав, що президент знову підхопив коронавірус.

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Багато провідних політиків з Демократичної партії США та прихильників цієї партії закликають Джо Байдена знятися з президентських виборів. На їхню думку, стан 81-річного ветерана американської політики не дозволить йому успішно битися з Дональдом Трампом і у разі перемоги ефективно працювати ще чотири роки. Байден поки що відмовляється зняти свою кандидатуру на виборах у листопаді.

Нагадаємо, що нещодавно Байден припустився можливого зняття з президентських виборів за станом здоров'я. В інтерв'ю телеканалу BET він, відповідаючи на запитання, що може спонукати його знятися з виборів, сказав: «Якби у мене виникли проблеми зі здоров'ям, якби до мене прийшли лікарі і сказали, що у вас та чи інша проблема» .

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Тим часом, блогер Роман Шрайк пише, що на новині про хворобу Джо Байдена ставки на підсумки американських виборів знову «зробили кульбіт».

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Наразі шанси Камали Харріс знову розцінюються вище, ніж у чинного президента США.

Поточні шанси на перемогу:

Трамп — 67%;

Харріс — 16%;

Байден — 8%.

Раніше в інтерв'ю ведучому NBC News Лестеру Холту Байден захистив свої слова, сказані напередодні замаху на колишнього президента Дональда Трампа: «Настав час потрапити Трампу у яблучко». Він, визнавши свою помилку, сказав, що це був просто мовний вираз, і що саме Трамп є тим, хто просунув насильницьку риторику в мейнстрім.

Фото — скріншот

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