Окупанти перейшли на стару техніку: що відбувається

Російські військові почали використовувати техніку, яку через давність зберігання найважче відновлювати. Тепер окупанти приймають на озброєння танки Т-90 найпершої серії випуску, вони виготовлені ще 1992 року. Про це розповів військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко, опублікувавши фото транспортування такої машини (фото у заголовку — Авт.).

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«Про що це свідчить? Це говорить про те, що зі зберігання стали знімати техніку, яку через давність зберігання найскладніше відновлювати. А ще й модернізувати до модифікації Т-90М «Прорив».

А що буде після того, коли закінчаться в центрах зберігання і ці? На це Коваленко додав, що тоді рф матиме виробництво 5−6 танків на місяць.

«Єдиний танк в росії, який виробляється з нуля в кількості 5−6 одиниць на місяць. „Прекрасна“ перспектива для війни в довгу».

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що росіяни знімають гармати зі старих БМП і перетворюють їх на неточну артилерію.

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