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Не враховують один важливий момент: експерти про те, чи дійсно у рф критична ситуація з танками

20:04 21 липня 2024
російський танк

Британське видання The Economist розповіло, що вже наступного року у росії запаси танків та інших видів бронетехніки начебто можуть виснажитись до такої міри, що армія окупантів не зможе наступати, а це, своєю чергою, могло б спонукати путіна до перемовин про бодай короткострокове перемир’я. Автори видання цитують слова аналітика Павла Лузіна про те, що росія у своєму нинішньому стані здатна зробити за рік лише 30 нових танків Т-90М. Бо, мовляв, доволі часто бувають випадки, коли росіяни для виготовлення формально «нових» ОБТ використовують старі вузли та агрегати, накопичені на складах зберігання.

Втім, автори видання defence-ua.com зазначають, що поки що святкувати нема чого.

«Ці підрахунки не враховують ту техніку армії рф, яка зараз може проходити відновлення на ремонтних заводах, тобто фактичний резерв озброєння може бути значно більшим, а відповідно, очікувана межа „виснаження запасів“ значно зсувається. Ну й загалом, не до кінця зрозуміло, якого саме ефекту в сенсі підтримки України мають досягти ці підрахунки», — зазначили журналісти.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що російська бронетехніка програє американським Bradley.

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