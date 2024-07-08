Російські військові, які відчувають гостру нестачу техніки, створюють своїми руками нову химерну й громіздку зброю. Саморобні транспортні засоби та артилерія, що з'явилися на російській стороні — це бронетранспортери з ракетними установками, знятими з гелікоптерів, вантажівки з морськими протичовновими ракетами, «танки-черепахи» з корпусами проти безпілотників, виготовленими з листового металу, та штурмові мотоцикли, обшиті такою ж металевою обшивкою, пише forbes.com.

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Але імпровізована польова гармата, яка дебютувала в російських соціальних мережах минулого тижня, можливо, є найдивнішою і найменш ефективною з цієї саморобної зброї. Це 73-міліметрова гармата низького тиску 2А28, яку деякі підприємливі російські техніки зняли з бойової машини БМП-1 1960-х років і приварили до грубого лафета, щоб її можна було буксирувати.

На одному з відео, на якому зображена «гола» 2А28, яка зазвичай знаходиться в броньованій башті гусеничної БМП-1, видно, як солдат сидить навпочіпки за гарматою, заряджає її і стріляє зі швидкістю один снаряд за кілька секунд. На іншому зображено 2А28, що тягнеться за вантажівкою, яка її буксирує.

Щоб помістити 73-міліметрову гармату в 15-тонну БМП-1, конструктори 2А28 зменшили тиск всередині ствола, в результаті чого вийшла легка зброя з низькою віддачею, але з недостатньою точністю стрільби на відстані понад кілька сотень метрів. Стріляйте з неї з землі, не маючи броньованого корпусу для забезпечення стабільності, і точність стрільби буде набагато, набагато гіршою.

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Це означає, що саморобна польова гармата 2А28 може працювати проти великих нерухомих цілей, які знаходяться на відстані не більше кількох сотень метрів. Але чи справді російські війська вірять в те, що їм вдасться буксирувати 73-міліметрову польову гармату низького тиску через «нічию землю», що кишіть безпілотниками, щоб вивести її на ефективну дальність стрільби? 50-тонні російські танки борються за виживання проти роїв українських безпілотників. Неброньована польова гармата, що буксирується за вантажівкою, є ще вразливішою.

Не важко зрозуміти, йдеться у статті, чому росіяни експериментують з 2А28, навіть попри те, що саморобні гармати приречені на неточність і вразливість. Росіяни розпочали повномасштабну війну в Україні в лютому 2022 року, маючи на озброєнні близько 4 000 гаубиць і реактивних систем залпового вогню. Вони втратили щонайменше 1 400 з цих гармат і пускових установок внаслідок дій України.

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Так, росіяни можуть будувати нові артилерійські установки та відновлювати старі зразки часів холодної війни з довготривалого зберігання. Ні, вони, ймовірно, не можуть виробляти заміну озброєнь достатньо швидко, щоб компенсувати значні посилення втрат. Невпинний попит на вогневі засоби на полі бою означає, що війська на передовій продовжуватимуть імпровізувати.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що російська бронетехніка програє американським Bradley.

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