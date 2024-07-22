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Інспектор благоустрою в Києві побив матір військовослужбовців — жінка у важкому стані, — ЗМІ

12:20 22 липня 2024
побита жінка

19 липня інспектор благоустрою міста Києва побив матір двох військовослужбовців. Про це пише сайт «Аргумент».

«Між чиновником і потерпілою виникла словесна перепалка, під час якої інспектор похизувався своїм бронюванням і сказав жінці, нехай замість нього воюють її сини. Після перепалки, яка супроводжувалась нецензурною лайкою в сторону жінки похилого віку, чиновник кілька разів вдарив її рукою та ногами», — йдеться у повідомленні.

За інформацією сайту «Аргумент», мова начебто йде про інспектора благоустрою міста Києва Ярослава Рожковського.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що представникам ТЦК дозволено в деяких випадках застосовувати силу.

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