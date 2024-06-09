Працівники ТЦК отримали дозвіл застосовувати силу: нардеп розповів деталі

Після набуття чинності нового закону 3633-IX про посилення мобілізації (законопроєкт 10449), згідно з яким представники ТЦК продовжують сповіщати громадян і вручати повістки, їм буде дозволено в деяких випадках застосовувати силу.

ВІДЕО ДНЯ

Про це заявив заступник голови Комітету Верховної ради з питань прав людини Руслан Горбенко в інтерв’ю «Укрінформу».

За його словами, представники ТЦК можуть застосовувати силу за таких обставин:

- громадяни відмовляються виконувати законні вимоги щодо мобілізації;

РЕКЛАМА

- у випадках затримання осіб, які самовільно залишили військову частину або місце служби.

«Проте наразі почали ширитись заяви про побиття або навіть вбивства осіб від рук співробітників ТЦК. Звісно, необхідно проводити розслідування таких випадків, ретельні перевірки співробітників центрів комплектування. Були випадки, коли саме їхня некомпетентність ставала причиною конфліктів», — підкреслив Горбенко.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, статтею 262 КУпАП визначено, що працівники ТЦК без поліції не можуть затримувати і доставляти громадян до ТЦК, а поліція без ТЦК — не може вручати повістки.

РЕКЛАМА

75

Читайте нас у Facebook