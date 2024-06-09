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Суспільство та люди

Працівники ТЦК отримали дозвіл застосовувати силу: нардеп розповів деталі

12:23 9 червня 2024
люди

Після набуття чинності нового закону 3633-IX про посилення мобілізації (законопроєкт 10449), згідно з яким представники ТЦК продовжують сповіщати громадян і вручати повістки, їм буде дозволено в деяких випадках застосовувати силу.

Про це заявив заступник голови Комітету Верховної ради з питань прав людини Руслан Горбенко в інтерв’ю «Укрінформу».

За його словами, представники ТЦК можуть застосовувати силу за таких обставин:

- громадяни відмовляються виконувати законні вимоги щодо мобілізації;

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- у випадках затримання осіб, які самовільно залишили військову частину або місце служби.

«Проте наразі почали ширитись заяви про побиття або навіть вбивства осіб від рук співробітників ТЦК. Звісно, необхідно проводити розслідування таких випадків, ретельні перевірки співробітників центрів комплектування. Були випадки, коли саме їхня некомпетентність ставала причиною конфліктів», — підкреслив Горбенко.

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Нагадаємо, статтею 262 КУпАП визначено, що працівники ТЦК без поліції не можуть затримувати і доставляти громадян до ТЦК, а поліція без ТЦК — не може вручати повістки.

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