Підпалював релейні шафи у Києві: СБУ затримала ворожого диверсанта (фото)

Співробітники СБУ, які раніше у Харківській та Рівненській областях викрили диверсантів фсб, які підпалювали релейні шафи на залізничних коліях регіонів, затримали диверсанта, який вчиняв такі ж злочинні дії у столиці.

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«Служба безпеки та Національна поліція затримали диверсанта, який за завданням розвідки рф готував серію підпалів на стратегічних об’єктах Укрзалізниці у Києві. Основними цілями ворога були релейні шафи вздовж магістральних залізничних ліній на території столиці. Для вчинення диверсій окупанти залучили місцевого жителя, який шукав швидкого заробітку в Телеграм-каналах, і таким чином потрапив „до уваги“ агресора», — йдеться у повідомленні.

Фото СБУ

За даними слідства, фігурант спочатку погодив «ціль на підпал» із куратором, а потім вилив на технологічне обладнання Укрзалізниці легкозаймисту суміш та підпалив її. Потім диверсант відзняв загоряння шафи на камеру телефону, щоб «прозвітувати» спецслужбі країни-агресора.

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Фото СБУ

Співробітники СБУ задокументували підривну діяльність ворожого диверсанта і затримали його «по гарячих слідах» у результаті спецоперації у Києві. За наявними даними, зловмисник мав підготувати ще декілька підпалів на ключових об’єктах Укрзалізниці. У такий спосіб ворог сподівався зашкодити логістиці Сил оборони.

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Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб). Наразі диверсант перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше на Київщині правоохоронці викрили і групу неповнолітніх хлопців, які підпалювали релейні шафи на залізниці за завданням невідомого з Telegram. Двох 16-річних та 14-річного підлітка затримали і помістили до ізолятора тимчасового тримання. Їхнім спільником був 19-річний товариш. Вони встигли здійснити чотири підпали релейних шаф на залізничному перегоні.

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Фото СБУ

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