Під час війни палили релейні шафи на залізниці: на Київщині група паліїв здійснювала за гроші диверсії

На Київщині, де днями затримали коригувальника раетних ударів по столиці, викрили і групу чотирьох неповнолітніх хлопців, які підпалювали релейні шафи на залізниці за завданням невідомого з Telegram.

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Як повідомлили в прокуратурі Київської області, двох 16-річних та 14-річного підлітка затримали і помістили до ізолятора тимчасового тримання. Їхнім спільником був 19-річний товариш.

Про умисне пошкодження автоматичних пристроїв повідомив диспетчер Дарницької дистанції сигналізації та зв'язку. На перегоні Баришівка-Бориспіль невідомі облили легкозаймистою рідиною і підпалили комплекс сигнальної установки, що порушило роботу транспорту.

Група замовних «диверсантів» встигла здійснити чотири підпали релейних шаф на залізничному перегоні. Сума збитків для «Укрзалізниці» досі встановлюється.

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Знищена вогнем релейна шафа

Наразі усім чотирьом фігурантам повідомлено про підозру за частиною 2 статті 28, частиною 2 статті 194 та частиною 1 статті 277 Кримінального кодексу («Умисне знищення чужого майна групою осіб шляхом підпалу за попередньою змовою та пошкодження шляхів сполучення та транспортних засобів»). Ці статті передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

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Нині правоохоронці встановлюють замовників злочину.

Нагадаємо, що СБУ і ГУР Міністерства оборони України теж здійснюють диверсії на російській залізниці, причому вони є системними.

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