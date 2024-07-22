Оскільки одна з найбільших у світі сигаретних корпорацій Philip Morris International (PMI) намагається змінити своє положення в епоху зниження рівня куріння, компанія прискорює свої зусилля, щоб залучити нові покоління споживачів тютюну до свого тютюнового виробу з підігрівом IQOS (HTP). Новий аналіз витоку документів від Philip Morris Japan (PMJ), проведений наглядовим органом тютюнової промисловості STOP (мережа академічних і громадських організацій охорони здоров’я, що працюють у всьому світі в рамках Ініціативи Bloomberg зі скорочення вживання тютюну), показує, що PMJ ретельно планував вплинути на політиків, медичних працівників, підприємства та споживачів, щоб забезпечити широке визнання IQOS і збільшити продажі.

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«Стає дедалі більш очевидним, що останні обіцянки Philip Morris International не можна сприймати за чисту монету, — сказав Хорхе Алдай, директор STOP. — Наміри PMI щодо IQOS, здається, виходять далеко за рамки того, що вони заявили… Це відкриття додає ваги зростаючим доказам, які ставлять під сумнів достовірність заяв PMI щодо їхніх намірів та продукції. Викликає занепокоєння те, що це натякає на ширшу схему оманливої тактики, яка потенційно закладає основу для нової глави в тютюновій епідемії».

Згідно з документом, PMJ, схоже, лобіює дозвіл на використання IQOS у місцях, де куріння заборонено, схвалення недоведених тверджень галузі щодо зменшення шкоди та оподаткування. Об’єктами впливу були політики та медичні групи.

Нагадаємо, що PMІ продовжує працювати на російському ринку, сплачуючи податки в російський бюджет, таким чином стаючи міжнародним спонсором війни в Україні. Попри те, що компанія в Україні на державному рівні визнана міжнародним спонсором тероризму, вона не згортає, а навіть збільшує свою діяльність, в тому числі нарощуючи потужності в країні-агресорі.

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Як зазначав політолог Віталій Кулик, Гетманцев так поспішає, що на Погоджувальній раді ВРУ буде пропихувати законопроєкт № 11090 про акцизи, який приховано зменшує акцизи на електронні сигарети, а саме — стіки для айкосів від «Філіп Морріс».

«Що за поспіх? Чому навіть не спромоглися організувати імітацію обговорення? Вашу б активність не на лобіювання інтересів Philip Morris International! Ви б так про людей думали, про те як не підвищувати, а зменшувати тарифи, про пенсії, яких ви хочете позбавити українців. З цього закону треба забрати зменшення акцизного податку на ТВЕНи. Треба збільшити адвалорну ставку акцизу з 12% до 25% та запровадити дію адвалорної ставки на ТВЕНи. Але ніт! Слуги на чолі з Гетманцевим шукають способи, як добити ФОПи. Краще дати заробити „Філіп Морріс“ та їх дистриб’юторам в Україні. Знову нагадаю — Philip Morris International — спонсор війни росії проти України», — написав Кулик.

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Зараз законопроєкт вже проголосовано у першому читанні й з урахуванням доопрацювань готується на друге читання.

За даними ЗМІ, 90% ринкуТВЕНів в Україні займає «Філіп Морріс» (IQOS).

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Ще одним із головних лобістів PhilipMorris в Україні називають народного депутата Мар’яна Заблоцького. Саме його ГО «Життя» у партнерстві з ГО «Антикорупційний штаб» та ГО «Центр демократії та верховенства права» у березні 2024 року оголосили одним з переможців антипремії «Золота коса» за дії в корпоративних інтересах тютюнової індустрії. І, до речі, Заблоцький вже третій рік поспіль стає лауреатом цієї антипремії. Громадські активісти стверджують, що Марʼян Заблоцький лобіює через ВРУ та КМУ податкові преференції для «Філіп Морріс».

Про це, зокрема, може свідчити відхилення поправки № 174 до законопроєкту № 9206, яка передбачала заборону видимого розміщення тютюнових виробів та електронних пристроїв для куріння у місцях роздрібної торгівлі, яку ініціював саме Заблоцький.

Нагадаємо, НАЗК внесло Philip Morris International та Japan Tobacco International до переліку міжнародних спонсорів війни ще у 2023 році.

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