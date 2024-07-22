Ухвалена Урядом постанова № 719, яка дозволяє понад 20-ти європейським країнам та США постачати Україні криптографічні засоби та апаратуру, становить загрозу для національної безпеки України. Її ухвалення пролобіювали антикорупціонери на чолі з Віталієм Шабуніним, зазначає «Інформатор».

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Це обладнання працюватиме у наших держорганах і передаватиме секретну інформацію, тобто іноземні країни отримають доступ до державних та військових таємниць, адже зможуть читати всі ці данні.

«Фактично Україна, яка сьогодні входить в топ криптографічних країн та розробляє власні унікальні шифрувальні ключі, повністю відмовляється від своїх здобутків. Всі країни, які передадуть нам обладнання, зможуть тепер легко читати наші військові та державні таємниці: плани операцій, ситуативну обізнаність та іншу дуже чутливу інформацію», — зазначає видання.

ЗМІ акцентує: сьогодні ніхто не може бути впевнений у тому, що у вищезгаданих європейських країнах та США не сидить російська агентура, яка відразу зливатиме українські секретні дані кремлю. Також ніхто не знає, як українську секретну інформацію використовуватимуть США після високоймовірної перемоги Трампа.

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Окрім того, в мережі опублікували скріни переписок з чату, де Віталій Шабунін обговорює із заступницею міністра оборони Катериною Чорногоренко, керівником Держспецзв’язку Юрієм Мироненком та іншими «антикорупціонерами» деталі «продавлювання» цієї постанови.

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«Рівень їх підготовки вражає. Наприклад, Шабунін пише: „Якщо накидаєте мені аргументів, чому ця постанова є антикорупційною, я напишу статтю. І це зупинить будь-які спроби її відкотити“. Тобто схема максимально проста: приймаємо шкідливе для держави рішення та називаємо його „антикорупційним“, аби закрити рота опонентам. Аргументи „накидуємо“ зі стелі», — додає видання.

Раніше повідомлялося, що підприємець та антикорупціонер Віталій Шабунін привласнив позашляховик, який купили для потреб ТрО.

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