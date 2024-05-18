Шабунін зареєстрований як бойовий медик і отримує надбавки за службу, знаходячись у Києві, — журналіст

Антикорупціонер Віталій Шабунін з жовтня 2023 року числиться бойовим медиком військової частини. Він отримує зарплатню за виконання військових завдань в умовах воєнного стану, але при цьому залишається в Києві. Про це йдеться в ухвалі Дніпровського районного суду Києва, який розглядає давню кримінальну справу, у якій фігурує Шабунін.

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Як писали ЗМІ, командир військової частини повідомив суду, що в листопаді 2023 року Шабуніна виключили з підрозділу через призначення бойовим медиком в іншу частину.

За словами журналіста, а нині військовослужбовця Володимира Бойка, очільник «ЦПК» Віталій Шабунін виявився бойовим медиком, він не проходив реальної служби у ЗСУ. За інформацією Бойка, Шабунін нібито домовився, щоб його зарахували до ТрО заднім числом на початку повномасштабної війни.

Командир частини підтвердив, що наказ про зарахування Шабуніна на службу датований 25 лютого 2022 року, але військову службу він не проходив. За словами Бойка, Шабунін отримував щомісяця 53 тис. грн (23 тис. грн грошового забезпечення і 30 тис. грн за виконання військових завдань), хоча не з'являвся в армії.

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Журналіст також повідомляв у своєму телеграм-каналі, що Шабунін кілька разів з'являвся в частині, коли приносив листи з НАЗК для проходження служби, але з березня по вересень 2023 року, коли частина виконувала бойові завдання у Донецькій області, він до НАЗК не відряджався.

Кримінальна справа про ухиляння від військової служби Шабуніна не рухається вже 5 місяців. ДБР розслідує дві кримінальні справи щодо Шабуніна — за ухилення від мобілізації та підробку документів НАЗК.

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«Вивченням матеріалів кримінального провадження встановлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється тривалий час, однак на цей час всі обставини вчинення кримінального правопорушення не встановлені», — процитував у своєму телеграм-каналі Володимир Бойко відповідь Київської спеціальної прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

Сам Шабунін справи проти нього вважає «ідіотичними». Він зазначив, що їхня поява демонструє тренд атак на антикорупціонерів.

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Нагадаємо, в Україні суттєво змінені правила мобілізації. «ФАКТИ» розповідали, які вимоги нового закону про мобілізацію слід виконати з 18 травня, щоб не стати ухилянтом.

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