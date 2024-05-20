«Підприємець і антикорупціонер Віталій Шабунін привласнив позашляховик, який купили для потреб ТрО», — Бойко

Журналіст, а нині військовослужбовець Володимир Бойко з'ясував, як позашляховик Nissan Pathfinder, який донори і волонтери купили і завезли на територію України для потреб 207 окремого батальйону 241 окремої бригади Територіальної оборони, потрапив до громадського діяча і антикорупціонера Віталія Шабуніна. Про це Бойко написав на своїй сторінці у Facebook.

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«Дійсним доповідаю, що шляхом публічного листування з керівником Благодійного Фонду „Паладини“ Денисом Долинським вдалось з’ясувати, яким чином приватний підприємець Шабунін став щасливим користувачем позашляховика Nissan Pathfinder», — написав Бойко.

Так, за даними Бойко, навесні 2023 року до БФ «Паладини» звернувся Віталій Шабунін, який назвався військовослужбовцем 207 батальйону і попросив придбати автомобіль для свого підрозділу.

«Гроші на купівлю автомобіля виділили бізнесмени з CEO Club Ukraine. Волонтери Благодійного Фонду „Паладини“ знайшли, придбали, відремонтували автомобіль Nissan Pathfinder, номерний знак КV 2132, та завезли його в Україну з метою передачі 207 окремому батальйону ТрО. На підставі листа командира цього батальйону підполковника Юшка В.В. (лист був наданий Шабуніним) автомобіль потрапив на територію України без сплати митних платежів як транспортний засіб для ЗСУ», — пише Бойко.

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Також журналіст до оприлюдненої інформації додав копію акта приймання-передавання від Фонду.

«У червні 2023 року Шабунін від імені 207 окремого батальйону ТрО прийняв у Києві цей автомобіль і розписався в акті приймання-передавання. Але у військову частину (яка, до речі, на той момент знаходилась у м. Сіверськ Бахмутського району) автомобіль не потрапив», — написав Бойко.

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Бойко стверджує, що Шабунін його привласнив, коли його призначили бойовим медиком взводу охорони 101 бригади.

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«І Денис Долинський, і бізнесмени, які оплатили придбання автомобіля Nissan Pathfinder, категорично стверджують, що автотранспортний засіб вони привезли з-за кордону виключно для потреб Збройних Сил України й вважали, що Шабунін, коли підписував акт приймання-передавання, діяв від імені командира 207 окремого батальйону ТрО. Пояснити, яким чином у автомобілі, що був ввезений для потреб фронту, з’явилось дитяче крісло (саме в такій комплектації Шабунін зараз рисачить по Києву) керівник Благодійного Фонду „Паладини“ не може», — написав Бойко.

Журналіст пише, що Шабунін включив цей автомобіль у свою щорічну декларацію як транспортний засіб, який йому наданий у постійне безкоштовне користування.

«Очевидно, Шабунін, який у 2023 році задекларував дохід від своєї підприємницької діяльності в розмірі 60 тисяч доларів США, вважає, що належить до незахищених верств населення й потребує гуманітарної допомоги від благодійних фондів», — іронізує журналіст.

Бойко заявив, що готує за цим фактом звернення до Державного бюро розслідувань про вчинення кримінального злочину.

«Готую чергове повідомлення в ДБР про кримінальне правопорушення, вчинене Шабуніним.

P. S. Фотографія автомобіля, який приватний підприємець Шабунін поцупив у 207 окремому батальйоні ТрО, зроблена 10 травня 2024 року біля бізнес-центру в Києві по вулиці Глибочицький, 40Б — «бойовий медик» приїхав на переговори", — додав Бойко.

Під постом журналіста керівник Благодійного Фонду «Паладини» Денис Долинський залишив коментар.

«Послухайте, Фонд і мене до цієї історії і ваших розборок не втягуйте. Це ваші внутріші питання. Ми авто передаємо згідно законодавства військовим, далі питання до них, хто і як його використовує… Всі пояснення я надав», — написав Долинський.

Віталій Шабунін оприлюднену Бойком інформацію у Фейсбуці не прокоментував.

Раніше повідомлялося, що розслідування кримінального провадження щодо ухиляння від військової служби керівника «Центру протидії корупції» Віталія Шабуніна саботують вже понад 4 місяці.

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